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      Хостел из вагонов метро появится в Киеве: фото необычного проекта

      37 Читати новину українською
      Вагоны метро станут хостелом в Киеве
      Вагоны метро станут хостелом в Киеве / Facebook

      На улице Новоконстантиновской в Киеве появится особый хостел – построенный из старых вагонов столичного метрополитена.

      Вагоны, которые уже отжили свое в подземке Киева, получат новую жизнь в виде террасы для отдыха, бара и отдельных номеров, в которых смогут останавливаться приезжие гости столицы.

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      Как будущий хостел выглядит сейчас и каким по замыслу авторов является его проект, в своем Facebook показал тревел-блогер Андрей Николаев.

      Два вагона, которые были в пользовании, Киевский метрополитен продавал через Prozorro еще в конце 2017-го.

      Впоследствии стало известно, что новый владелец вагонов придумал для них необычное применение.

      Позже сетью даже "гуляли" фото, как одинокие вагоны метро разъезжают зимним Киевом.

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      Теги: Новости Украины метро Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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