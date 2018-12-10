Хостел из вагонов метро появится в Киеве: фото необычного проекта

На улице Новоконстантиновской в Киеве появится особый хостел – построенный из старых вагонов столичного метрополитена.

Вагоны, которые уже отжили свое в подземке Киева, получат новую жизнь в виде террасы для отдыха, бара и отдельных номеров, в которых смогут останавливаться приезжие гости столицы.

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Как будущий хостел выглядит сейчас и каким по замыслу авторов является его проект, в своем Facebook показал тревел-блогер Андрей Николаев.

Два вагона, которые были в пользовании, Киевский метрополитен продавал через Prozorro еще в конце 2017-го.

Впоследствии стало известно, что новый владелец вагонов придумал для них необычное применение.

Позже сетью даже "гуляли" фото, как одинокие вагоны метро разъезжают зимним Киевом.