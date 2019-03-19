Хот-дог для Тимошенко и "никакой агитации" за Зеленского:как политики привлекают к себе внимание
Весны на улицах все больше, а у кандидатских "пиарщиков" свежих идей все меньше. Внимание претендентов на президентское кресло занимали хот-доги, заправки, собаки и дети, меморандумы и пения. Кто-то успел подумать о годовщине аннексии Крыма, а кто-то вообще эту тему поднимать не собирался.
Протест "Нацкорпуса" против сделок в оборонной сфере перешел в игрушечную фазу: в Петра Порошенко полетели свиньи. Причем не одна, а сотни. Бросали их активисты сначала на Банковой в Киеве, а затем – в Полтаве во время выступления президента на местной площади.
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Правда, свиньи эти были игрушечные, а еще недешевые – одна такая стоит более 100 гривен. К действующему президенту они не долетели и остались устилать асфальт.
Игрушечные свиньи под Администрацией Президента
А уже через день, когда президент должен был выступать перед киевлянами, на Михайловской площади ради этого перегородили пол столицы. Формально – из-за мер безопасности, а на самом же деле просматривали даже плакаты, с которыми шли на площадь люди.
Снять свою кандидатуру с президентских выборов решил еще один кандидат – Сергей Тарута. Нарушив все сроки, он объявил о поддержке леди Ю. По традиции, политики подписали меморандум. Правда, из бюллетеней фамилия Таруты уже не исчезнет, ведь думать надо было до 7 марта.
Вероятно, вдохновленная поддержкой Юлия Тимошенко тем временем позировала на заправках. В этот раз вместо кофе с хот-догом в руках. Видео, которое кандидатка опубликовала у себя в Instagram, облетело уже все соцсети.
Вкусно пообедав, кандидат поехала жать руки избирателям в Славянске, а потом и переселенцам в Святогорске.
У Анатолия Гриценко же – чайка по имени Джонатан. Политик любовался картиной своей младшей дочери и мечтал об отпуске на море. А заодно думал о вечном: рыбалке и оппонентах.
Олег Ляшко со своей газетой
В целом все кандидаты уже на низком старте, потому что еще две недели и "загорится". Будет пылать ненависть у оппонентов, дедлайны подсчета голосов и терпение граждан. А песня Виктора Павлика об обещаниях и прощених будет звучать уместно, как никогда раньше.
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