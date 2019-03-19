01:12
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Хот-дог для Тимошенко и "никакой агитации" за Зеленского:как политики привлекают к себе внимание

      35 Читати новину українською

      Весны на улицах все больше, а у кандидатских "пиарщиков" свежих идей все меньше. Внимание претендентов на президентское кресло занимали хот-доги, заправки, собаки и дети, меморандумы и пения. Кто-то успел подумать о годовщине аннексии Крыма, а кто-то вообще эту тему поднимать не собирался.

      Протест "Нацкорпуса" против сделок в оборонной сфере перешел в игрушечную фазу: в Петра Порошенко полетели свиньи. Причем не одна, а сотни. Бросали их активисты сначала на Банковой в Киеве, а затем – в Полтаве во время выступления президента на местной площади.

      Читайте также: Неэффективные предложения Зеленского и странные выходки Ляшко: что делают политики перед выборами

      Правда, свиньи эти были игрушечные, а еще недешевые – одна такая стоит более 100 гривен. К действующему президенту они не долетели и остались устилать асфальт.

      Акція проти оборудок в оборонці
      Игрушечные свиньи под Администрацией Президента

      А уже через день, когда президент должен был выступать перед киевлянами, на Михайловской площади ради этого перегородили пол столицы. Формально – из-за мер безопасности, а на самом же деле просматривали даже плакаты, с которыми шли на площадь люди.

      Снять свою кандидатуру с президентских выборов решил еще один кандидат – Сергей Тарута. Нарушив все сроки, он объявил о поддержке леди Ю. По традиции, политики подписали меморандум. Правда, из бюллетеней фамилия Таруты уже не исчезнет, ведь думать надо было до 7 марта.

      Вероятно, вдохновленная поддержкой Юлия Тимошенко тем временем позировала на заправках. В этот раз вместо кофе с хот-догом в руках. Видео, которое кандидатка опубликовала у себя в Instagram, облетело уже все соцсети.

      Вкусно пообедав, кандидат поехала жать руки избирателям в Славянске, а потом и переселенцам в Святогорске.

      У Анатолия Гриценко же – чайка по имени Джонатан. Политик любовался картиной своей младшей дочери и мечтал об отпуске на море. А заодно думал о вечном: рыбалке и оппонентах.

      Владимир Зеленский тем временем "не агитирует". Ведь вышел новый выпуск "Вечернего квартала", в котором вроде бы никакого намека на агитацию. А на самом деле – одна лишь агитация и есть. Коллеги Зеленского хвалили его, провожали в президенты и высмеивали оппонентов.

      Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины – читайте в материале 24 канала

      После каждой порции похожих на агитацию шуток Зеленский подчеркивал, что это не агитация. А потом со спокойной душой кандидат отдыхать за игрой в сквош.

      Собаки и караоке выходного дня и у Олега Ляшко. Его любимцы уже записались в агитаторы и раздают газеты "Слово Ляшко".

      Газета
      Олег Ляшко со своей газетой

      В целом все кандидаты уже на низком старте, потому что еще две недели и "загорится". Будет пылать ненависть у оппонентов, дедлайны подсчета голосов и терпение граждан. А песня Виктора Павлика об обещаниях и прощених будет звучать уместно, как никогда раньше.

      blog_ava
      Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
      18 марта
      95959
      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Анатолий Гриценко Петр Порошенко Сергей Тарута Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Олег Ляшко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Теракт в Новой Зеландии: чего добивался убийца и почему человечество на грани войны
      сегодня , 01:00 Теракт в Новой Зеландии: чего добивался убийца и почему человечество на грани войны
      Іван Яковина 7
      Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландах
      18 марта , 22:05 Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландах
      313
      Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      18 марта , 20:30 Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      Світлана Попова 792
      Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      18 марта , 20:06 Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      Наталія Лебідь 327
      Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      18 марта , 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      Марія Бондар 8202
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Вступают в силу новые санкции ЕС против России
       16 февраля 2015 , 09:00
      "Всего лишь в 200 километрах от гражданской войны": острый репортаж немецкого СМИ перед матчем Заря – РБ Лейпциг
       23 августа 2018 , 19:37
      Главные новости футбола 4 октября: Динамо снова упустило победу в Лиге Европы, Ворскла драматично проиграла Спортингу
       5 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук