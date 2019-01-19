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      Хоть по всему миру ныряйте – ничего не произойдет: Усик с Бали дал совет украинцам – видео

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      Хоть по всему миру ныряйте – ничего не произойдет: Усик с Бали дал совет украинцам
      Хоть по всему миру ныряйте – ничего не произойдет: Усик с Бали дал совет украинцам / clutch.ua

      Украинский боксер Александр Усик сейчас находится на отдыхе на Бали. Оттуда он поздравил украинцев с Крещением.

      Усик поздравил людей во время прямого эфира у себя на странице в Instagram.

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      Александр Усик на Крещение окунулся в бассейне на Бали.

      Если вы искупаетесь сегодня в холодной или в какой-то другой воде, это не означает, что все ваши грехи смоются. Если сердце будет грубым и злым, если вы будете злыми к своим близким и родным, и даже недругам, хоть по всему миру ныряйте, ничего не произойдет. Вы останетесь такими же, какие есть – злыми,
      – сказал Усик.

      Смотрите видео-поздравление Александра Усика с Крещением.

       

      Напомним, что 19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение, которое традиционно сопровождается массовым посещением водоемов и погружениями в ледяную воду. Праздник не обошел и украинских спортсменов.

       

      Теги: Новости Украины Советы Новогодние праздники Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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