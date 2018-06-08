Хоть России не будет на саммите G7, она станет "препятствием" для его участников, – CBC News

Есть вопросы, которые могут сорвать саммит "Большой семерки". Среди них, в частности, торговля и пошлины, наложенные Соединенными Штатами, а также выход Вашингтона из иранской ядерной сделки. Однако есть еще один фактор, который может стать преградой для участников саммита в принятии решений, – это Россия, хоть ее и исключили из G8.

Об этом пишет политический аналитик CBC News Карина Роман.

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С момента исключения из "Большой восьмерки" в 2014 году из-за украинского конфликта Россия "нависла темным облаком" над саммитом. В этом году она также станет "еще тем препятствием" для его участников, считает журналистка.

Российские кибератаки и вмешательства в выборы западных демократий – это те вопросы, которые захотят обсудить, по крайней мере, шесть участников саммита G7. Единственным, кто откажется это делать, будет Дональд Трамп,

– говорится в статье.

Во время саммита стран "Большой семерки" в 2017-м в итальянском городе Таормина лидеры, среди которых был и президент США, смогли достичь консенсуса относительно осуждения российской агрессии. "В этом году они, скорее всего, тоже его достигнут", – прогнозирует автор публикации.

Напомним, саммит "Большой семерки" будет проходить в канадском Квебеке с 8 по 9 июня. Во время встречи с лидерами стран-участниц G7 президент США предложил вернуть Россию в "Большую восьмерку".