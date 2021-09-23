Он в этот момент выкрикивал вопрос "Когда вас всех убьют?". Речь шла об украинских служащих, воевавших на Донбассе. Козловский был участником войны в течение 2014 – 2015 годов.

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"Убивал жителей Донбасса"

Об этом инциденте сообщил сам депутат на своей странице в фейсбуке. Пост с рассказом удалила администрация фейсбука, однако его скриншоты до сих пор можно встретить в сети.

Мужчина написал, что примерно в 11 вечера он проснулся от сильного грохота в дверь и ругательств. Когда он вышел, под дверью уже никого не было. Однако этажом ниже продолжали кричать оскорбления. Все они касались участия в войне.

А именно, что я убивал жителей Донбасса, грабил их, а затем, еще стал и депутатом. Спустившись, я увидел своего соседа снизу, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения и продолжал вопить на всю улицу "когда вас всех убьют,

– рассказал Козловский.

Депутат добавил, что после этого скандалист попытался устроить драку. Однако он был очень пьян, поэтому одолеть оппонента было не трудно.

Ругал и патрульных

После этого жена депутата вызвала правоохранителей. Когда они прибыли, злоумышленник продолжал выкрикивать оскорбления. В частности, досталось немного нецензурной лексики и правоохранителям.

Поэтому дебошира забрали в участок. Однако через час он вернулся и крики продолжились. Однако они все звучали уже из квартиры пьяного мужчины.

Депутат отметил, что написал заявление в полицию и после этого следователь внес сведения в Единый реестр расследований. В полиции информацию пока не комментировали.



Пост Анатолия Козловского/ Скриншот Newsroom