Очевидцы рассказали, что парень был пьян. Он хотел показать детям, как умеет подтягиваться.

Заметьте Во Львове во время приготовления еды трагически погиб 87-летний мужчина

Трагедия произошла около 16:00.

В Днепре мужчина по непонятной причине поднялся на крышу заброшенного здания, но сорвался и упал с большой высоты,

– говорится в сообщении.

В то же время, по другим данным, парень сначала просто бродил по долгострою, а потом повис на руках и стал просить о помощи.

Очевидцы трагедии бросились на помощь. Однако спасти парня не удалось.

В Харькове мужчина упал на обогреватель

Жуткая трагедия произошла в коммунальной квартире на улице Большой Панасивской.

Один из местных жителей упал на электрический обогреватель. На мужчине вспыхнула одежда.

Соседи сразу вызвали скорую. В то же время спасти мужчину не удалось. Он получил не совместимые с жизнью ожоги и травмы.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они устанавливали детали трагедии.

Сообщение из телеграма "Днепр Областной":

Стали известны подробности смерти днепрянина, сорвавшегося с крыши многоэтажки на улице Даниила Нечая.

По словам очевидцев, молодой человек был пьян и хотел показать детям, как умеет подтягиваться.

Напомним, что сегодня около 16:00 в Днепре мужчина по непонятной причине поднялся на крышу заброшенного здания, но сорвался и упал с большой высоты.

Все это случилось на глазах маленьких детей.

Очевидцы сняли это на телефон.

По предварительной информации, погибшему было 23 года. По другим показаниям, он сначала просто бродил по долгострою, потом начал привлекать к себе внимание, свесив ноги, через некоторое время повис на руках и стал звать о помощи. Находившиеся неподалеку люди бросились на помощь, но спасти парня не удалось.