Правоохранителям об инциденте, который произошел 2 ноября, сообщила сама пострадавшая. Она рассказала, что бывший силой посадил ее в автомобиль Skoda и вывез за пределы города.

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Патрульные обнаружили заявительницу в Криворожском районе, вблизи поселка Радушное.

Женщина рассказала, что злоумышленник оставил ее на трассе, избавился от оружия и уехал с места,

– отметили в полиции.

Нашли и пистолет, закопанный в землю вблизи места, где находилась потерпевшая.

Обратите внимание! Впоследствии туда же вернулся и виновник инцидента. 36-летний криворожец пояснил, что таким образом хотел вернуть жену. Его задержали и передали следователям.

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