Хотел помириться: в Кривом Роге мужчина, угрожая пистолетом, похитил бывшую жену

В Кривом Роге местный житель, угрожая пистолетом, похитил свою бывшую жену. Мужчина объяснил, что таким образом хотел ее вернуть.

Правоохранителям об инциденте, который произошел 2 ноября, сообщила сама пострадавшая. Она рассказала, что бывший силой посадил ее в автомобиль Skoda и вывез за пределы города.

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Патрульные обнаружили заявительницу в Криворожском районе, вблизи поселка Радушное.

Женщина рассказала, что злоумышленник оставил ее на трассе, избавился от оружия и уехал с места,

– отметили в полиции.

Нашли и пистолет, закопанный в землю вблизи места, где находилась потерпевшая.

Похищения в Украине: что известно

Во Львове 14 октября правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили 19-летнюю девушку. Они требовали у ее отца 2 миллиона евро выкупа, угрожая, что он больше ее не увидит.

Прокуратура завершила расследование против 36-летней женщины за похищение и пытки гражданского мужа. Подозреваемая организовала банду, чтобы завладеть состоянием партнера.

На Полтавщине группа злоумышленников похитила дочь местного депутата и бизнесмена. Злоумышленники требовали у отца почти полмиллиона долларов в биткоинах за освобождение его ребенка.

Впоследствии туда же вернулся и виновник инцидента. 36-летний криворожец пояснил, что таким образом хотел вернуть жену. Его задержали и передали следователям.