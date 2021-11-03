Хотел помириться: в Кривом Роге мужчина, угрожая пистолетом, похитил бывшую жену

3 ноября 2021 , 10:22
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Патрульная полиция Кривого Рога

В Кривом Роге местный житель, угрожая пистолетом, похитил свою бывшую жену. Мужчина объяснил, что таким образом хотел ее вернуть.

Правоохранителям об инциденте, который произошел 2 ноября, сообщила сама пострадавшая. Она рассказала, что бывший силой посадил ее в автомобиль Skoda и вывез за пределы города.

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Патрульные обнаружили заявительницу в Криворожском районе, вблизи поселка Радушное.

Женщина рассказала, что злоумышленник оставил ее на трассе, избавился от оружия и уехал с места,
– отметили в полиции.

Нашли и пистолет, закопанный в землю вблизи места, где находилась потерпевшая.

Обратите внимание! Впоследствии туда же вернулся и виновник инцидента. 36-летний криворожец пояснил, что таким образом хотел вернуть жену. Его задержали и передали следователям.

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Автор: Олег Васьків