Блогер утверждает, что парень рассказывал ей в переписке о предыдущих разбитых машинах. Якобы среди них были Porsche Cayenne, Toyota Camry, Ford.

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Мажор был уверен, что "можно купить все"

Также парень якобы делился с блогером видео, как он нарушает правила дорожного движения. Например, ездит на красное или превышает скорость.

Кривуц утверждает, что несовершеннолетний писал ей, что можно решить все за 100 – 200 долларов.

Хотел впечатлить девушку

Вместе с Николаем в Infinity ехали двое 19-летних парней и 16-летняя пассажирка. Блогер рассказала, что эта девушка нравилась вероятному виновнику. Превысив скорость, он якобы хотел ее впечатлить.

Мог даже не заметить светофор

Infinity спровоцировал ДТП, вылетев на красный свет светофора. Кривуц предположила, что скорость автомобиля на проспекте Гагарина была под 200 километров в час, поэтому он мог и не заметить светофор.

Кто такая Анна Кривуц? Это 19-летняя харьковская автоблогерша. Она известна конфликтами с правоохранителями. За несколько лет вождения девушка уже успела получить 6 протоколов о нарушении правил дорожного движения. Из них 4 она выиграла, а еще 2 находятся на стадии рассмотрения.

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