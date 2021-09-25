Хотел защищать страну, служить людям, – воспоминания родителей погибшего курсанта под Чугуевом

На месте катастрофы Ан-26 чтят память погибших курсантов и офицеров. 25 сентября здесь собрались около тысячи человек, среди которых – родители и родственники ребят.

Например, из Винницкой области приехали Владимир и Екатерина Хомячуки – родители курсанта Максима Хомячука. Вместе с ними был и старший брат парня.

Важно Тысячи людей несут цветы: на Харьковщине чтят память погибших в авиакатастрофе Ан-26

Очень тяжело. Каждый день одно и то же: 25 сентября. Каждое утро просыпаюсь, открываю глаза – нет, только фотография — он смотрит. И ничего, больше ничего нет,

– сказала мать погибшего летчика.

На месте катастрофы установили камень

На месте гибели летчиков установили камень. Впоследствии на площадке установят памятный знак. Это планируют сделать до конца года.



Памятный камень на месте трагедии / Фото "Суспільне"

Владимир Хомяков возмущен, что за год не смогли установить памятника.

"За год не смогли поставить какого-то обелиска нормального, разве это отношение... Он хотел защищать страну, жить и служить для людей, для всех нас. Говорит: "Я хочу быть боевым летчиком. Не хотел быть транспортником", – подчеркнул отец погибшего курсанта.



Курсанты пришли почтить память товарищей / Фото "Суспільне"

Родители погибших курсантов поделились воспоминаниями: смотрите видео​

Авиакатастрофа под Чугуевом: что известно

Самолет Ан-26 разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области.

На борту были 27 человек. К сожалению, погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжил только 1 курсант.

Выяснили, что трагедия произошла из-за совокупности ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.

Авиакатастрофа под Чугуевом / Инфографика 24 канала