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      Хотел спровоцировать журналистов, – Яременко об интимной переписке с проституткой в Раде: фото

      232 Читати новину українською
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / facebook.com/ukrop.ukraine

      СМИ распространили фото интимной переписки депутата "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады. Сам нардеп заявил, что это сознательная сфабрикованная им провокация.

      Корреспондент сфотографировал, как нардеп переписывается в чатах для знакомств. Об этом сообщило издание "Буквы".

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      Во время голосования он рассматривал анкету женщины, которая указала преимущества: секс, встреча, свидание. Также она отметила, что ее не интересуют отношения.

      Приводим их диалог:

      Яременко: ...условия встречи с тобой?

      Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

      Сам Яременко уже заявил, что совершил сознательную провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

      Это сработало. Охотник за горячими фактами сфотографировал то, чего нет,
      – отметил депутат.


      По его словам, не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ.

      Стоит отметить, что Яременко – женат. Его жену зовут Виктория. У пары есть двое детей.
      blog_ava
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      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Скандал Богдан Яременко
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