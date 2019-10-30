Хотел спровоцировать журналистов, – Яременко об интимной переписке с проституткой в Раде: фото
СМИ распространили фото интимной переписки депутата "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады. Сам нардеп заявил, что это сознательная сфабрикованная им провокация.
Корреспондент сфотографировал, как нардеп переписывается в чатах для знакомств. Об этом сообщило издание "Буквы".
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Во время голосования он рассматривал анкету женщины, которая указала преимущества: секс, встреча, свидание. Также она отметила, что ее не интересуют отношения.
Приводим их диалог:
Яременко: ...условия встречи с тобой?
Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.
Сам Яременко уже заявил, что совершил сознательную провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".
Это сработало. Охотник за горячими фактами сфотографировал то, чего нет,
– отметил депутат.
По его словам, не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ.