Хотел спровоцировать журналистов, – Яременко об интимной переписке с проституткой в Раде: фото

СМИ распространили фото интимной переписки депутата "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады. Сам нардеп заявил, что это сознательная сфабрикованная им провокация.

Корреспондент сфотографировал, как нардеп переписывается в чатах для знакомств. Об этом сообщило издание "Буквы".

Читайте также: Поддерживают ли украинцы легализацию проституции: опрос

Во время голосования он рассматривал анкету женщины, которая указала преимущества: секс, встреча, свидание. Также она отметила, что ее не интересуют отношения.

Приводим их диалог:

Яременко: ...условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Сам Яременко уже заявил, что совершил сознательную провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

Это сработало. Охотник за горячими фактами сфотографировал то, чего нет,

– отметил депутат.



По его словам, не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ.

Стоит отметить, что Яременко – женат. Его жену зовут Виктория. У пары есть двое детей.