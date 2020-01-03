Хотел украсить на свой вкус: в Ивано-Франковске мужчина взобрался на главную елку города
Работники "Муниципальной Варты" во время патрулирования центра Ивано-Франковска увидели мужчину, который вылез на главную елку.
Инспекторы сняли мужчину с елки и вызвали сотрудников полиции, сообщает в фейсбуке "Муниципальная Варта".
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Мужчина объяснил полицейским, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус.
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