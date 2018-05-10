"Хотел выпить за вас": с президентом Чехии случился инцидент в посольстве России (видео)

9 мая президент Чехии Милош Земан принял участие в торжественном приеме в посольстве Российской Федерации в Праге по случаю 73-й годовщины победы во Второй мировой войне и пожаловался, что нечего выпить к тосту.

Об этом сообщает издание TN.cz.

Читайте также: Охрана Путина грубо оттолкнула ветерана на параде в Москве: видео инцидента

В частности, во время торжеств Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке.

В заключение я хотел бы выпить за ваше здоровье. Но, как я вижу, мне дали только минералку,

– сказал он в заключение своего поздравления.

Кроме действующего президента Чехии, во встрече приняли участие также бывший президент страны Вацлав Клаус и некоторые другие политики.