"Хотел выпить за вас": с президентом Чехии случился инцидент в посольстве России (видео)
9 мая президент Чехии Милош Земан принял участие в торжественном приеме в посольстве Российской Федерации в Праге по случаю 73-й годовщины победы во Второй мировой войне и пожаловался, что нечего выпить к тосту.
Об этом сообщает издание TN.cz.
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В частности, во время торжеств Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке.
В заключение я хотел бы выпить за ваше здоровье. Но, как я вижу, мне дали только минералку,
– сказал он в заключение своего поздравления.
Кроме действующего президента Чехии, во встрече приняли участие также бывший президент страны Вацлав Клаус и некоторые другие политики.
Источник: 24 Канал
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