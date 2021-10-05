Сначала женщина требовала 6 тысяч, но впоследствии сумма выросла до 30 тысяч. Тогда мужчина решил обратиться в полицию. Об этом сообщили 5 октября.

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Угрожала откровенными фото

Мужчина познакомился с женщиной онлайн. Во время общения он прислал ей свои откровенные фото. Впоследствии виртуальная знакомая начала угрожать мужчине, что выложит эти фотографии в сеть.

Взамен она требовала у знакомого 4 тысячи гривен. Опасаясь за репутацию, человек прислал ей сумму. Но злоумышленница продолжила его шантажировать, повышая цену.

Сначала 6 тысяч, а затем – 30 тысяч