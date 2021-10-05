Хотела вознаграждение: виртуальная знакомая шантажировала одессита его откровенными фото
Источник:Нацполиция Одесской области
40-летняя женщина требовала от одессита 30 тысяч, угрожая выложить его откровенные фотографии в интернет. Человек сам прислал фото виртуальной знакомой во время общения.
Сначала женщина требовала 6 тысяч, но впоследствии сумма выросла до 30 тысяч. Тогда мужчина решил обратиться в полицию. Об этом сообщили 5 октября.
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Угрожала откровенными фото
Мужчина познакомился с женщиной онлайн. Во время общения он прислал ей свои откровенные фото. Впоследствии виртуальная знакомая начала угрожать мужчине, что выложит эти фотографии в сеть.
Взамен она требовала у знакомого 4 тысячи гривен. Опасаясь за репутацию, человек прислал ей сумму. Но злоумышленница продолжила его шантажировать, повышая цену.
Сначала 6 тысяч, а затем – 30 тысяч
- Наконец, когда женщина потребовала от знакомого 30 тысяч, то одессит не выдержал и обратился за помощью в полицию.
- Правоохранители установили личность женщины и нагрянули в ее жилище с обысками.
- Там они нашли вещи, которые свидетельствовали о причастности к шантажу.
- Следователи объявили фигурантке подозрение за вымогательство денег.
- Женщине грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.