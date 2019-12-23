Хотела автомобиль, а выиграла 1 миллион гривен

С жительницей Харьковщины случилось новогоднее чудо от "Лото-Забава".

Правда ли, что новичкам всегда везет? И срабатывает ли эта теория на игроках государственной лотереи "Лото-Забава"? На собственном примере, это подтвердила победительница с Харьковщины, которой понадобилось для выигрыша всего три игры. Вдохновляйтесь примером новоиспеченной миллионерши, которой удалось не только выиграть 1 миллион гривен, но и попасть в настоящую новогоднюю сказку.

Более года назад, в 1004 тираже заветный миллион гривен повезло выиграть Оксане Сорокиной, жители города Люботин на Харьковщине. Решение начать играть было спонтанным и сначала мечты победительницы относительно выигрыша ограничивались бюджетным автомобилем. Впрочем, фортуна к госпоже Оксане оказалась весьма благосклонна и она сорвала кругленький куш. Для того, чтобы впечатление от выигрыша запомнились надолго, год назад "М.С.Л." приглашал победительницу со свекровью провести уик-энд в столице, подготовив множество интересных приключений, чтобы гости почувствовали себя настоящими миллионерами. Вспомним же, как это было!

– Традиционно начинаем интервью с истории успеха. Давно играете в "Лото-Забава"? Как узнали о том, что стали миллионершей?

– На самом деле это была третья игра в моей жизни. Я пришла в пункт продажи государственных лотерей, чтобы купить два билета. Но, продавщица обратила мое внимание на то, что покупая три лотереи – дополнительно появляется шанс принять участие в розыгрыше автомобиля. Я так загорелась этой идеей, что купила не три, а даже пять. Один билет, кстати, я хотела подарить брату, но потом заметила три последних двойки в его номере. Подумала, что это хороший знак и решила не отдавать. По телевизору розыгрыш не смотрела. Внутреннего предчувствия, что выиграю не было никакого. В понедельник проверила сначала в интернете билеты. Честно говоря, не поверила своим глазам! Но в пункте продаже также подтвердили, что мне удалось сорвать 1 миллион гривен.

– Кому первому рассказали и какова была реакция?

– Первому рассказала сыну, потом мужу и свекрови. Сын смеялся надо мной долго, мол, таких наивных миллионеров как я – пол-Украины. Поверил, что выигрыши от "Лото-Забава" реальные только, когда увидел меня по телевизору.

– Что изменилось за этот год в вашей жизни? Уже начали тратить деньги, и как относительно позапрошлогодних планов приобрести квартиру сыну?

– Мы сделали ремонт в доме. Приобрели новую мебель и некоторую технику. А что касается сына, то он начал мечтать о собственном доме. Поэтому, обязательно помогу ему осуществить этот замысел.

– Кстати, вы стали первой миллионершей, которая пообещала в студии "Лото-Забава" пожертвовать какую-то часть выигрыша на благотворительность. Уже удалось это сделать?

– Конечно. Я считаю, что с деньгами, которые пришли легко, обязательно надо делиться. Поэтому, я уже перечислила часть средств на лечение знакомой. Она сейчас борется с онкологическим заболеванием. Надеюсь, у нее все будет хорошо.

– Как вообще восприняли вашу победу знакомы. И начали ли также играть?

– Не успела я выйти из студии и сесть в белый лимузин, как мне начала звонить и поздравлять куча знакомых. Оказывается, половина Люботина играет в "Лото-Забава".

– А где вы работаете и как на работе отреагировали?

– Я работаю обычным охранником. Коллеги шутят, что в нашей охранной фирме работают даже миллионеры!

– Как нам известно, вы согласились принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" ​​и в прошлом году приезжали вместе со свекровью Надеждой Андреевной в Киев. Что интересно для вас подготовили представители компании "М.С.Л."?

– Мы со свекровью впервые побывали в столице. На автовокзале нас встретил белый лимузин, потом поселили в роскошный отель, который расположен в самом центре города. Организовали экскурсию по Киеву, сводили в контактный зоопарк. Но гвоздем программы стал визит в "Зимнюю страну". Осуществилась моя мечта: поцеловать настоящего Деда Мороза и загадать ему подарок на Новый год. Также мы посетили профессиональный мастер-класс по изготовлению елочных украшений от известной украинской фабрики. Фотографировались со сказочными ледовыми фигурами. Немного замерзли, но не передать словами, как все понравилось.

– Принято считать, что у свекрови с невесткой сложные отношения. В вашей семье похоже по-другому?

– Да. Мы с Надеждой Андреевной настоящие подруги. Любим друг друга. Не жалею, что приехала в столицу вместе с ней.

– А вместе с ведущими обедали?

– Да. Правда только с Анатолием Гнатюком. Очень приятный и простой человек. Надеюсь, в следующий раз, когда меня пригласят в студию "Лото-Забава", удастся познакомиться и с ведущей телерозыгрышей.

– То есть, играть продолжаете?

– Конечно. Я сказала, что обязательно приеду за джекпотом.

– Что пожелаете другим игрокам "Лото-Забава"?

– Играть, верить и никогда не опускать руки!