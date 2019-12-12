Хотела покататься на машине: пьяная женщина разбила стекло автосалона
В Одессе пьяная женщина разбила стекло автосалона. Она хотела прокатиться по улицам города на авто.
Женщина разгромила стекло автосалона кирпичом, сообщает пресс-служба местной полиции.
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Свои действия пьяная дебоширка объяснила тем, что хотела попасть в салон, выбрать машину и проехаться по улицам города. Правонарушительницу задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
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