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      Хотела покататься на машине: пьяная женщина разбила стекло автосалона

      2 Читати новину українською
      Пьяная одесситка разбила стекло в автосалоне / www.facebook.com

      В Одессе пьяная женщина разбила стекло автосалона. Она хотела прокатиться по улицам города на авто.

      Женщина разгромила стекло автосалона кирпичом, сообщает пресс-служба местной полиции.

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      Свои действия пьяная дебоширка объяснила тем, что хотела попасть в салон, выбрать машину и проехаться по улицам города. Правонарушительницу задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Полиция Новости Одессы Криминал
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