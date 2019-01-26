Хотели объявить Варфоломея еретиком: в Болгарской православной церкви ссорятся из-за ПЦУ

В Болгарской церкви из-за обсуждения признания Православной Церкви Украины вспыхнул конфликт между патриархом Неофитом и склонными к РПЦ митрополитами. Последние выступают за целостность Московского патриархата и хотят объявить Варфоломея еретиком.

На заседании Синода Болгарской православной церкви главной темой был украинский вопрос, пишет Faktor.bg.

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Еще 24 января, когда состоялось заседание, сторонники трех пророссийских митрополитов Ловчанского Гавриила, Иоанна Варненского и Даниила Видинского провели акцию в поддержку позиции Московского Патриархата с призывом осудить действия патриарха Варфоломея.

Издание отмечает, что к этим митрополитам в Синоде присоединились еще несколько. Все они обратились к патриарху и Синоду с просьбой поддержать позицию РПЦ и ее филиала в Украине, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.

Со своей стороны, патриарх Болгарский Неофит подчеркнул, что Украина является независимой страной, поэтому должна иметь автокефальную церковь. Однако просьба пророссийских митрополитов-русофилов попала на рассмотрение канонической комиссии. Еще часть митрополитов поддержали патриарха.

Так, просьба о поддержке РПЦ набрала 7 голосов, противоположное мнение – 8 голосов.

Издание также отмечает, что к патриарху и Синоду с просьбой признать ПЦУ обратилась старейшая демократическая политическая организация страны – Болгарский земледельческий народный союз.

При этом национальное движение "Русофилы" попросил найти Синод каноническое решение украинского вопроса, а также принять решение, "соответствующее братским чувствам болгарского и русского народов".

Кроме этого, на заседании Синода также пришли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а также министр финансов Владислав Горанов.

В то же время в Русской православной церкви убеждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого было создано Православную церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют об общей истории и культуре