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      Хотели спросить "чей Крым": на встрече с российским блогером в Киеве произошли столкновения

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      Столкновения на встрече российского блогера Александры Митрошиной в Киеве / Скриншот из видео

      Активисты общественного движения "Отпор" сообщили о задержании и избиении своих членов, которые задали вопрос "Чей Крым?" известному российскому блогеру Александре Митрошиной.

      Как сообщает "Отпор", полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого.

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      По данным активистов, задержанных отвезли в отделение полиции на улицу Голосеевскую, 15. В движении "Отпор" утверждают, что активистов избили сторонники российского блогера.

      На видео, которое распространило движение "Отпор", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за "мелкое хулиганство".

      Смотрите видео разговора активистов "Отпор" с российским блогером

      Что известно о Саше Митрошиной?
      Саша (Александра) Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонница движения # ЯНеХотелаУмирать.

      Митрошина также сотрудничала с телеканалом "Россия 1" (ВГТРК).

      В 2017 году Александра Митрошина сообщила на своей фейсбук-странице, что посетила аннексированный Крым.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Аннексия Крыма столкновения
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