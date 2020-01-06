Хотели спросить "чей Крым": на встрече с российским блогером в Киеве произошли столкновения

Активисты общественного движения "Отпор" сообщили о задержании и избиении своих членов, которые задали вопрос "Чей Крым?" известному российскому блогеру Александре Митрошиной.

Как сообщает "Отпор", полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого.

Интересно: Dr. Alban, который пел в Крыму, пустили в Украину при содействии Зеленского: новые детали

По данным активистов, задержанных отвезли в отделение полиции на улицу Голосеевскую, 15. В движении "Отпор" утверждают, что активистов избили сторонники российского блогера.

На видео, которое распространило движение "Отпор", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за "мелкое хулиганство".

Смотрите видео разговора активистов "Отпор" с российским блогером

Что известно о Саше Митрошиной?

Саша (Александра) Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонница движения # ЯНеХотелаУмирать.



Митрошина также сотрудничала с телеканалом "Россия 1" (ВГТРК).



В 2017 году Александра Митрошина сообщила на своей фейсбук-странице, что посетила аннексированный Крым.