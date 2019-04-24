Хотели вывезти 300 килограммов героина: в Киеве задержали иностранных наркоторговцев

Правоохранители задержали группу иностранных наркоторговцев в столице, в ночь на 24 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Читайте также: На побережье Румынии нашли 130 килограммов кокаина

По его словам, задержанные иностранцы занимались поставкой и организацией транзита героина в больших объемах через Украину в Европу.



Наркотики, изъятые при задержании



У иностранцев изъяли более 300 килограммов героина

"Мы, Национальная полиция Украины, постепенно наступаем на международную наркопреступность и спуску им не дадим", – подчеркнул Аброськин.

И добавил, что больше информации правоохранители предоставят во время пресс-конференции.