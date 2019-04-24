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      Хотели вывезти 300 килограммов героина: в Киеве задержали иностранных наркоторговцев

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      Фото с места происшествия
      Фото с места происшествия / Соцсети

      Правоохранители задержали группу иностранных наркоторговцев в столице, в ночь на 24 апреля.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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      По его словам, задержанные иностранцы занимались поставкой и организацией транзита героина в больших объемах через Украину в Европу.

      Іноземні наркоторговці
      Наркотики, изъятые при задержании

      Іноземні наркоторговці в Україні
      У иностранцев изъяли более 300 килограммов героина

      "Мы, Национальная полиция Украины, постепенно наступаем на международную наркопреступность и спуску им не дадим", – подчеркнул Аброськин.

      И добавил, что больше информации правоохранители предоставят во время пресс-конференции.

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      Теги: Новости Украины Наркотики Полиция Новости Киева
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