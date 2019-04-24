Хотели вывезти 300 килограммов героина: в Киеве задержали иностранных наркоторговцев
Правоохранители задержали группу иностранных наркоторговцев в столице, в ночь на 24 апреля.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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По его словам, задержанные иностранцы занимались поставкой и организацией транзита героина в больших объемах через Украину в Европу.
Наркотики, изъятые при задержании
У иностранцев изъяли более 300 килограммов героина
"Мы, Национальная полиция Украины, постепенно наступаем на международную наркопреступность и спуску им не дадим", – подчеркнул Аброськин.
И добавил, что больше информации правоохранители предоставят во время пресс-конференции.
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