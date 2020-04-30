Хотелось бы лучшего отношения, – врач-инфекционист рассказала о минимальных надбавках медикам

Власть Украины обещает медработникам надбавки в размере 300% от зарплаты. Также финансово поощряет врачей и местная власть. О размере зарплат и больных коронавирусом медиках – читайте дальше.

Первую прибавку медики Черновицкой больницы получили из областного бюджета в марте. Об этом врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко рассказала в эфире 24 канала.

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По ее словам, это был всего один оклад. К Пасхе они получили минимальные авансы и были очень этим удручены.

Например, врач высшей категории со стажем больше 10 лет получает на 11 гривен больше, чем минимальная зарплата в Украине. Это мизер, которым государство оценивает труд тех, кто спасает жизни людей,

– отметила Кобевко.

Она сообщила, что врачам городского подчинения, которые работают в очаге коронавируса, выдали из городского бюджета надбавки сразу. Они получили по 15 тысяч гривен, медсестры – по 10 тысяч, санитарные врачи — по 7 тысяч.

"Медикам области только сегодня (30 апреля – 24 канал) выдали надбавки из государственного бюджета: примерно 10 тысяч для врачей и 7 тысяч для медсестер", – уточнила Кобевко.

Что известно о надбавках врачам? Их ввели в большинстве стран мира, которые затронула пандемия коронавируса. Например, в Украине центральная власть пообещала медикам, которые работают с коронавирусом, 300% надбавки к зарплате, а всем остальным – 200%.



Кроме того, помогает и местная власть. Например, в Киеве врачам выделили дополнительно 10,8 миллиона гривен, которые будут распределены между ними, а во Львове каждый медик, который работает с коронавирусом, получает дополнительно еще 10 тысяч гривен.

Врач считает, что оценка труда медиков не соответствует тем надбавкам, которые обещали в правительстве, поскольку заграницей оплата труда медиков гораздо выше.

Хотелось бы лучшего отношения. В нашей больнице заболели многие медработники, частично они должны покупать лекарства сами. Сейчас мы обеспечены средствами защиты, но нет правильного распределения рабочего времени,

– добавила Кобевко.

Смотрите видео: врач-инфекционист о надбавках медикам

Между тем начальник отдела Центра общественного здоровья Роман Родына отметил, что вопросом зарплаты врачей занимается именно Министерство здравоохранения. Есть уже ряд решений, одобренных правительством, они сейчас воплощаются в жизнь.

Уже есть дополнительное финансирование на зарплаты врачам, которые они получат за март, есть механизмы получения зарплат врачам, которые они получат за апрель. То есть, это вопрос исключительно в компетенции Министерства здравоохранения Украины,

– сообщил Родына.

О значительном количестве больных коронавирусом медиков

Количество больных COVID-19 медработников в Украине составляет почти 20% от всех подтвержденных случаев. Может быть несколько причин:

Каждая больница имеет так называемые маршруты пациентов с подозрением или с подтвержденным случаем коронавируса. Если эти маршруты нарушаются, то он контактирует с врачами, которые не используют средства защиты. Неправильное использование средств индивидуальной защиты. Недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты.

По словам Романа Родыны, проблему заболевания врачей надо изучать комплексно, с учетом того, где они заразились, какие моменты способствовали этому заражению. Для этого сейчас в Минздраве создана комиссия, которая рассматривает каждый случай заболевания врачей COVID-19.

Важно! В Украине коронавирусом заболели больше 2 тысяч медиков. Большинство из них заразились от больных пациентов. То есть, каждый 5-й инфицированный в Украине – работник медучреждения.

Он также рассказал, что благодаря тому, что Украина избрала стратегию сдерживания, то есть, ввели карантинные меры, пока нет такого быстрого роста заболеваемости.

Это способствует тому, что нагрузка на систему здравоохранения не является пиковой. Сейчас мы видим стабилизацию уровня прироста заболеваемости. В течение последних суток количество лабораторно подтвержденных случаев в пределах от 400 до 500,

– сказал Родына.

К тому же, как он отметил, 29 апреля было рекордное количество исследований – 7 315. Это означает, что чем больше проводят тестирований, тем больше обнаруживают инфицированных.

"Важный момент – процент положительных проб от проведенных исследований. Если он неделю назад был 10 – 11%, то сейчас он постепенно идет на спад и составляет 8 – 8,5%. Мы больше тестируем, но процент обнаружения меньше", – подытожил Родына.

Подробнее смотрите в видео разговора с Романом Родыной: