15:13
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Хотелось быть невидимой, – победительница шоу "Холостяк" Иванна рассказала о жизни после проекта

181 Читати новину українською
Иванна Гончарук – победительница шоу "Холостяк"
Иванна Гончарук – победительница шоу "Холостяк" / Обозреватель

Романтическое шоу "Холостяк" завершилось, а его участники поражают все новыми деталями жизни после проекта. Так, победительница Иванна Гончарук поделилась историей о том, как она вернулась к будням после участия в популярной телепередаче.

Прошло около 2 месяца с момента финала шоу "Холостяк", а его участники привлекают все большее внимание украинцев. В частности, количество поклонников финалисток проекта Иванны Гончарук и Галины Присташ выросло в несколько раз. Поэтому девушки активно демонстрируют детали своей личной жизни и карьеры в блогах.

Читайте также: Финалистка шоу "Холостяк" Галина анонсировала участие в престижном конкурсе: детали

Победительница шоу Иванна решила рассказать, как она приходила в себя после завершения программы. Внимание поклонников "Холостяка" для девушки было несколько необычным, поэтому иногда она хотела просто стать невидимой.

Тот период был очень интересным ... Особенным, насыщенным событиями. Меня уже узнавали на улицах, даже в аэропорту. Я из-за этого себя очень некомфортно чувствовала. Именно тогда мне хотелось спрятаться, быть невидимой. Мне все-таки удалось "восстановиться". Я просто сделала то, чего никогда не делала – перестала думать и расслабилась,
– откровенно призналась Иванна Гончарук.

Для "восстановления" Иванна выбрала солнечную Турцию, куда направилась в сопровождении своих подруг. Девушки развлекались, пробовали вкусные блюда и наслаждались отдыхом. Непродолжительная поездка помогла победительницы "Холостяка" взглянуть на участие в шоу с другого ракурса и переосмыслить многие вещи.

"Это была очень ожидаемая поездка, хотя и незапланированная. Она многое расставила на свои места. Мне так хорошо не было давным-давно! Поэтому я благодарна тем крохотным вечным дням", – добавила Иванна Гончарук.

 

Напомним, 25 мая в финале проекта "Холостяк" Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Победу одержала нежная и романтическая Иванна Гончарук. В то же время эмоциональная Галина Присташ покинула шоу в шаге от победы.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правда та міфи про військовий бюджет України
сегодня, 14:59 Правда та міфи про військовий бюджет України
Блог Медіа 216
Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
сегодня, 13:00 Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
Тетяна Мартинюк 65
В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
сегодня, 14:28 В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
393
Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
сегодня, 12:01 Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
Олексій Чибісов 697
Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
сегодня, 11:01 Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
214
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук