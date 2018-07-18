Хотелось быть невидимой, – победительница шоу "Холостяк" Иванна рассказала о жизни после проекта

Романтическое шоу "Холостяк" завершилось, а его участники поражают все новыми деталями жизни после проекта. Так, победительница Иванна Гончарук поделилась историей о том, как она вернулась к будням после участия в популярной телепередаче.

Прошло около 2 месяца с момента финала шоу "Холостяк", а его участники привлекают все большее внимание украинцев. В частности, количество поклонников финалисток проекта Иванны Гончарук и Галины Присташ выросло в несколько раз. Поэтому девушки активно демонстрируют детали своей личной жизни и карьеры в блогах.

Читайте также: Финалистка шоу "Холостяк" Галина анонсировала участие в престижном конкурсе: детали

Победительница шоу Иванна решила рассказать, как она приходила в себя после завершения программы. Внимание поклонников "Холостяка" для девушки было несколько необычным, поэтому иногда она хотела просто стать невидимой.

Тот период был очень интересным ... Особенным, насыщенным событиями. Меня уже узнавали на улицах, даже в аэропорту. Я из-за этого себя очень некомфортно чувствовала. Именно тогда мне хотелось спрятаться, быть невидимой. Мне все-таки удалось "восстановиться". Я просто сделала то, чего никогда не делала – перестала думать и расслабилась,

– откровенно призналась Иванна Гончарук.

Для "восстановления" Иванна выбрала солнечную Турцию, куда направилась в сопровождении своих подруг. Девушки развлекались, пробовали вкусные блюда и наслаждались отдыхом. Непродолжительная поездка помогла победительницы "Холостяка" взглянуть на участие в шоу с другого ракурса и переосмыслить многие вещи.

"Это была очень ожидаемая поездка, хотя и незапланированная. Она многое расставила на свои места. Мне так хорошо не было давным-давно! Поэтому я благодарна тем крохотным вечным дням", – добавила Иванна Гончарук.

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 18 Лип 2018 р. о 1:41 PDT

Напомним, 25 мая в финале проекта "Холостяк" Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Победу одержала нежная и романтическая Иванна Гончарук. В то же время эмоциональная Галина Присташ покинула шоу в шаге от победы.