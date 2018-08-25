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Хотелось поменять пол команды – тренер "Ворсклы" раскритиковал своих футболистов после поражения

62 Читати новину українською
Василий Сачко
Василий Сачко

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Василий Сачко не очень сдерживал эмоции после поражения его команды "Александрии".

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В послематчевом комментарии каналу "Футбол 1/2" Сачко раскритиковал своих футболистов, которые допустили большое количество ошибок.

За что боролись – на то и напоролись. Знали, что будет тяжелая игра, смотрели стандарты, рассказывали детям, как действовать, просили. Но сегодня я не узнал команду. Жаль, что только три замены, хотелось поменять пол команды. Мы совсем о другом договаривались. Кто-то, видимо, не понял, что от них требуется. Пропустили два мяча – игра была сделана и было трудно ее переломить. Некоторым ребятам нужно задуматься – так в футбол играть нельзя. Кто не хочет, пусть заканчивает с футболом,
– заявил Сачко.

При этом часть вины за поражение тренер взял и на себя.

"Не хочу посыпать пеплом чьи-то головы, но мы играли безобразно. Мне оправдываться абсолютно не в чем. Мы разберем эпизоды в спокойной обстановке. Я знаю возможности многих ребят и они играют ниже этого уровня. Не хочу переходить на личности, но оборона с первых минут показала себя неуверенно. Много опытных ребят, которые должны быть лидерами на поле, но сегодня я их не увидел. Мы плохо начали чемпионат, комплектуем по ходу, но я верю, что все исправим. Жаль потерянного времени. В этом виноват клуб и тренерский штаб. Виноват всегда главный тренер", – подытожил Сачко.

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Стоит добавить, что в полтавской "Ворскле", по словам самих игроков, проблемы с выплатой зарплаты.

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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