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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Хотелось вбить Виду в землю, – форвард сборной России Дзюба

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Артем Дзюба
Артем Дзюба

Сборная России в четвертьфинале Чемпионата мира уступила сборной Хорватии. Этот матч так и остался одним из многих на этом мундиале, если бы не скандал, который подняли россияне после этого поражения.

Напомним, после победы Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, где Вида забил один из голов, а потом точно пробил во время послематчевых пенальти, было опубликовано видео с ним, где прозвучала фраза "Слава Украине!" и "это победа "Динамо" и Украины". ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде за фразу "Слава Украине". Также хорватские футбольные функционеры решили уволить Вукоевича из сборной и попросить прощения у россиян (хотя свою серебряную медаль он таки получил).

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Форвард сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что после матча готов был вбить Виду в землю. Об этом он заявил в комментарии клубному сайту.

"Из-за Виды и Вукоевича ... Их выступление очень сильно нас разозлило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немного. Затем он принес извинения, так что злости на него не держу", – заявил Дзюба.

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По мнению россиянина, Вида "не ведает, что творит".

Теги: Новости России Новости спорта Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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