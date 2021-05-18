У Міністерстві закордонних справ розповіли, що Консульство України взаємодіє із жандармерією провінції Анталія та перебуває на зв'язку із братом Кривошеї.

Зауважте Опинилися в пастці: у Непалі через припинення авіасполучення застрягли 80 українських туристів

Рятівний спецпідрозділ виявив намет громадянки. Пошукова операція триває, здійснюється аналіз використання стільникового зв'язку. Українські консули тримають цю справу на особливому контролі,

– мовиться у повідомленні.

Повернутися в Україну зникла мандрівниця мала ще 10 травня, однак з 2 травня вона перестала виходити на зв'язок.

Деталі про зникнення Кривошеї

Яна Кривошея полетіла до Туреччини, не повідомивши про це нікого зі своїх близьких. Окрім того, мандрівниця збирала інформацію про сходження на одну з вершин Анталії.

Ще 2 травня жінка, перебуваючи у горах, відправила мамі повідомлення – привітала з Великоднем. Більше Кривошея на зв'язок не виходила. Водночас ще 4 – 5 травня її телефон був увімкненим.

На вершині гори знайшли намет Кривошеї. Однак 2 рюкзаків мандрівниці не було.

Брат Кривошеї вирушив на її пошуки ще 10 травня. За словами чоловіка, наразі є 3 версії зникнення мандрівниці: