Хотим защитить местное самоуправление – городской голова Черкасс о "партии мэров"

Недавно мэр Днепра назвал идею создания партии мэров "нежизнеспособной". Об этом начали активно говорить в конце апреля, когда городские власти Черкасс решили ослабить карантин. Однако серьезных разговоров и переговоров о создании новой политсилы сейчас нет.

Про "партию мэров"

Идея звучала исключительно между городскими головами, но конкретных предложений по этому поводу не было. Об этом в эфире 24 канала говорили мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

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"Речь шла о возможности не дать уничтожить органы местного самоуправления. Каждый городской голова понимает, что их хотят "загнать" в пропрезидентскую силу. Но часто они действуют против местной власти", – отметил Анатолий Бондаренко.

По его словам, эти разговоры происходили исключительно, чтобы защитить органы местного самоуправления. Пока никаких предложений мэру Черкасс не поступало, если они будут – он их будет рассматривать.

О доверии к местной власти

Анатолий Бондаренко / Фото "Викка-Новости"

Зато заместитель городского председателя Днепра Михаил Лысенко считает, что у жителей городов больше доверия к органам местного самоуправления, чем к центральной власти.

Как мы видим, центральная власть сейчас пытается дискредитировать это различными уголовными делами и давить на них. Они очень не хотят, чтобы у нас были сильные регионы,

– считает Лысенко.

Михаил Лысенко / Фото "Антикор"

Он также добавил, что никакой конкретики в отношении "партии мэров" нет, но если бы регионы имели бы полномочия принимать решения, речь не шла бы о создании подобных партий.

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Мэр Черкасс Бондаренко также подытожил, что органы центральной власти боятся крепких хозяйственников на местах и боятся мэров.

Почему появились слухи о создании "партии мэров"?

Разговоры о создании так называемой партии мэров в Украине появились после публикации "Зеркала недели", в которой говорилось о якобы начале соответствующих переговоров городских голов.



В частности, по данным журналистов, 29 апреля по инициативе Кличко в режиме секретности состоялась первая онлайн-конференция о создании общенациональной партии мэров. Участие в ней принял мэр Днепра Борис Филатов, люди Гройсмана и мэры других крупных городов (однако пока их фамилии неизвестны).



Похожая идея про "партию мэров" в 2019 году (инициированная главами Харькова и Одессы Кернесом и Трухановым) для участия в парламентских выборах не получила удачной реализации.