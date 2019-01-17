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      "Хотим, чтобы Труханов сел за решетку": активисты заколядовали на суде по делу мэра Одессы

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      "Хотим пожелать, чтобы Труханов сел за решетку": активисты заколядовали на суде по делу мэра Одессы
      "Хотим пожелать, чтобы Труханов сел за решетку": активисты заколядовали на суде по делу мэра Одессы / 24 канал

      В Одессе со стычками и колядками прошел суд по делу о приобретении зданий одесского завода "Краян", в котором городского голову Геннадия Труханова и других должностных лиц обвиняют в создании схемы для продажи помещений по завышенной цене – 185 миллионов гривен.

      Именно 17 января, в день рассмотрения дела, пришелся и День рождения мэра Одессы Геннадия Труханова.

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      Поэтому несколько активистов, выступающих против него, решили спеть мэру колядки и поздравить его таким образом с праздником.

      Колядую, колядую, ваші гроші добре чую. Смак цукерок, пирога, що приніс до вас Труха. Зараз треба привітати вас усіх з веселим святом, також хочем побажати, щоб Труханов сів за ґрати... Ми колядували, ми вас віншували, вироку немає, Труханов відпочиває,
      – пели активисты.

      Смотрите видео: как колядовали противники Труханова

      Сам Геннадий Труханов вместе с охранниками покинул здание, но на его противников налетели поклонники – в основном пожилые женщины, которые сопровождают политика на всех судебных заседаниях.Фан-клуб Геннадія Труханова
      Фан-клуб Геннадия Труханова

      Стоит добавить, что судебное заседание продолжится 18 января, после чего в рассмотрении дела будет сделано недельный перерыв. Сейчас суд продолжает исследовать доказательства, уже заслушаны 28 из более чем 60 томов уголовного дела.

      В этот же день прокуроры зачитали документы, которые нашли при обыске в офисе бывшего народного депутата Александра Дубового. Его действия были выделены в отдельное уголовное производство, но комментировать адвокат Кравченко его не стал.

      За что в Одессе судят Геннадия Труханова?В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова.

      Теги: Новости Украины Геннадий Труханов Новости Одессы Протесты Судьи
      Источник: 24 канал
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