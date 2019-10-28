Хотим расти больше, – Зеленский озвучил ожидания от экономики в 2020 году

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в 2020 году Украина превзойдет запланированные показатели экономического роста.

Правительство прилагает большие надежды и максимум усилий для развития страны и для достижения этой цели. Об этом сказал Зеленский во время встречи с вицепрезидентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком, сообщает пресс-служба офиса Президента.

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Зеленский подчеркнул, что "главное желание его команды сегодня – это большие перемены". Глава государства поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины и пригласил присоединиться к реализации инфраструктурных проектов.

У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год – 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту,

– сказал президент.



Встреча с вицепрезидентом Европейского инвестиционного банка / офис Президента

Как Зеленский видит реализацию экономического роста

Президент отмечает, что для реализации такого роста правительство и парламент разработали ряд законопроектов. Так, уже за первые месяцы работы нового состава Верховной Рады народные депутаты приняли закон о концессии, дерегуляционные законы и разблокировали приватизацию государственных предприятий.

Это поможет привлечь инвестиции в инфраструктуру и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Также принят ряд законов по перезагрузке правоохранительной системы Украины, что очень важно для защиты прав инвесторов,

- цитирует пресс-служба его слова.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса.

Президент также отметил, что в настоящее время портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг 5,9 миллиардов евро– и есть потенциал к его увеличению.