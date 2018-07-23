"Хотим реванша": тренер Гассиева сделал громкое заявление после боя с Усиком

Тренер россиянина Мурата Гассиева Абель Санчес заявил о желании провести бой-реванш после поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Об этом Санчес рассказал в комментарии российскому изданию "Известия".

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Также, тренер российского боксера признал закономерность поражения своего подопечного в бою против украинца Усика.

"К сожалению, бой развивался не так, как мы рассчитывали. Александр переиграл Мурата. Давайте не будем загадывать о дальнейших планах, нам надо проанализировать этот бой, разобрать ошибки, которые мы допустили", – отметил он.

Тренер Гассиева заметил, что поражение – это тоже часть спортивной карьеры его подопечного, и Гассиев, понимая это, готов работать, чтобы достигать успехов.

Мурат это понимает и готов много работать, чтобы стать сильнее. Он молодой, и у него впереди будет еще много важных сражений. Одно могу сказать – мы очень хотим реванша,

– заявил Санчес.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут, поэтому все решали судьи. Единогласным решением судей победу одержал украинец Усик.