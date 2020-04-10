Хотим создать пол миллиона рабочих мест уже в мае, – Шмыгаль о безработице в Украине

В правительстве намерены создать более 500 тысяч рабочих мест уже в мае этого года. Эти планы Кабмин разрабатывает уже сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, у правительства есть план и он каждый день обновляется.

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Глава правительства также добавил, что чиновникам помогают ученые.

Мы сегодня стали вместе со всем миром на пороге кризиса, которого мир не видел, наверное, за последние лет 100. Вызовы сегодня чрезвычайно тяжелые и серьезные, никто не прогнозирует больше, чем на 100 дней, потому что ситуация меняется,

– признал Шмыгаль.

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