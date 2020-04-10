21:21
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Хотим создать пол миллиона рабочих мест уже в мае, – Шмыгаль о безработице в Украине

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль / Кабмин

      В правительстве намерены создать более 500 тысяч рабочих мест уже в мае этого года. Эти планы Кабмин разрабатывает уже сейчас.

      Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, у правительства есть план и он каждый день обновляется.

      Актуально Количество вакансий из-за карантина и дальше уменьшается: свежие данные

      Глава правительства также добавил, что чиновникам помогают ученые.

      Мы сегодня стали вместе со всем миром на пороге кризиса, которого мир не видел, наверное, за последние лет 100. Вызовы сегодня чрезвычайно тяжелые и серьезные, никто не прогнозирует больше, чем на 100 дней, потому что ситуация меняется,
      – признал Шмыгаль.

      Новость дополняется

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Денис Шмыгаль Безработица Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:42 На Волыни вводят максимальное ограничение передвижения
      Новини України 4776
      сегодня , 20:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
      Інтернет 21724
      сегодня , 16:12 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 225869
      сегодня , 17:48 Количество вакансий из-за карантина продолжает уменьшаться: свежие данные
      Новини України 7952
      сегодня , 20:25 Новости о коронавирусе 10 апреля: на Буковине закроют магазины, в мире 100 000 смертей
      Новини України 7234
      сегодня , 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
      Кіно 7554
      сегодня , 18:31 Зеленский обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса: видео
      Новини України 4827
      сегодня , 15:09 Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома
      Новини України 9228
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:30 Россия возвращается в 1990-е: как Путин и его сторонники уничтожают экономику страны
      Іван Яковина
      сегодня , 17:24 Готовы ли военные к вспышке коронавируса: интервью с представителем медицинской службы ВСУ
      Анастасія Федченко