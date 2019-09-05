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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Хотим видеть его в суде в Нидерландах, – родственники погибших рейса MH17 об освобождении Цемаха

      79 Читати новину українською
      Катастрофа MH17
      Катастрофа MH17 / BBC

      Родственники и близкие погибших в катастрофе Boeing рейса MH17 обеспокоены тем, что главный подозреваемый Владимир Цемах может свободно разгуливать на свободе после того, как украинский суд отпустил его из-под стражи под собственное обязательство.

      Об этом член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг рассказал в комментарии голландской газете Parool. Сам мужчина потерял в трагедии трех родственников.

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      Где Цемах будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы. Существует большой риск, что он не появится на суде в Нидерландах, ведь именно этого мы все хотим,
      – подчеркнул Плуг.

      Кстати, такие же беспокойства выразили нидерландские следователи. В прокуратуре страны выражали сомнение: неизвестно, удастся ли допросить боевика в России, если Украина решит включить его в список для обмена пленными. А это может случиться, ведь вроде бы именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.

      Кто такой Владимир Цемах?

      Подельник пророссийских оккупантов на Донбассе. Он, вероятнее всего, является свидетелем, а может и участником сбития пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Сам Цемах в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии авиасудна и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты.

      Комментируя произошедшее, он объяснял, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

      Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

      Что известно о крушении MH17 в небе над Донбассом?

      Оно произошло 17 июля 2014 года вблизи Тореза. Пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В небе над временно оккупированными территориями его сбили пророссийские боевики с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

      Ответственным за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США.Однако Кремль традиционно отвергает все обвинения.

      катастрофа MH17Катастрофа MH17 в цифрах: инфографика 24 канала

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      Теги: Обмен пленными Новости политики Владимир Цемах MH17 Нидерланды
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