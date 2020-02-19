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      "Хотят ли русские войны": Кислица в ООН на русском обратился к россиянам – видео

      88 Читати новину українською
      Сергей Кислица на Совбезе ООН спросил у россиян, хотят ли они войны / фото из фейсбука

      Завершая свое выступление на Совбезе ООН, постоянный представитель Украины Сергей Кислица, перешел на русский язык. Мол, для того, чтобы его, возможно услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее их страны.

      Обращаясь к россиянам он процитировал российского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны".

      Важно: Совбез ООН провел заседание из-за Украины: видео

      Цитирование стихотворения приводим на языке оригинала:

      Хотят ли русские войны?

      Спросите вы у тех солдат,

      что под березами лежат,

      и пусть вам скажут их сыны,

      хотят ли русские войны.

      После этого он обратился к представителю России в Совбезе ООН Василию Небензе, подчеркнув, что ответом на вопрос о том, хотят ли русские войны, будет "парад победы" 9 мая на Красной площади в Москве.

      "Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из голов", – заявил Сергей Кислица.

      По его словам, сегодня, когда в России набирает обороты прославление Сталина, а его имя отбеливается, когда растут, как грибы, памятники диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 1930-х годов, он завершил свое выступление вопросом к представителю России – хотят ли русские войны.

      Кислица на Совбезе ООН обратился к россиянам: смотрите видео

       

       

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      18 февраля
      2693
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МИД Украины Новости России Сергей Кислица ООН Новости Украины Новости политики Война История
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