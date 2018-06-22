23:46
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
28°C 13°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Хотят ли в Украине ввести цензуру: подробности скандального законопроекта

52 Читати новину українською

Блокировать сайты, если они несут террористическую угрозу, без решения суда, а просто с разрешения следователя или СНБО. Такой законопроект появился 21 июня 2018 года в повестке дня Верховной рады.

Эксперты же говорят – это прямой путь к введению цензуры. Ведь террористическим можно будет назвать просто невыгодный властям сайт.

Читайте также: Народные депутаты хотят ограничить свободу в интернете: законопроект

Без решения суда блокировать информационные ресурсы. Такую идею продвигают трое депутатов из комитета национальной безопасности Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил. Законопроект пролежал в парламенте год. И вчера вдруг появился в повестке дня. Касается документ сайтов, которые несут террористическую угрозу. Чтобы забанить их, достаточно будет только разрешения прокурора, следователя или СНБО.

законопроект цензура
Последствия законопроекта

Его будут передавать Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации. А она – интернет-провайдерам, которые должны выполнить это решение. С помощью такого механизма ресурс можно будет заблокировать на 48 часов. Это попытка ввести цензуру, убеждена Ольга Червакова.

Единственная причина, почему этот законопроект появился в повестке дня – это попытки ввести цензуру в Украине, диктатуру в интернете и сворачивание гражданских свобод,
– прокомментировала нардеп от БПП Ольга Червакова.

Как будут определять, сайт несет террористическую угрозу или нет - неизвестно. Поэтому, вполне вероятно, так власти хотят бороться с "неудобными" онлайн-изданиями и журналистами. И первыми под угрозу попадают расследователи, убежден Сергей Лещенко.

Совершенно очевидно, что это делается с целью закрыть рот тем журналистам, которые не согласны с тем вот коррупционным договорняком, что существует в Украине. Это просто попытка всех, кто критикует власть, разоблачает коррупционные деяния, просто поставить в шеренгу и заставить петь хором благодарные песни,
– заверил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Перед голосованием законопроект должен рассмотреть профильный комитет. А это как раз комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, председателем которой является народнофронтовец Сергей Пашинский. То, что под угрозу попадают журналисты, Пашинский не отрицает. Но и законопроект трактует по-своему.

Я думаю, что не является секретом, что многие журналисты принимает от агентов ФСБ деньги и против нашего государства делают всевозможные информационные атаки. Разработан профессиональный закон, который даст возможность СБУ в рамках контрразведывательной деятельности, действительно, охотиться на это,
– заявил председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

Поэтому и не удивительно, что такой законопроект продвигают депутаты оборонного комитета. Журналисты "Нового Времени" выяснили, что Пашинский был конечным бенефициатом коррупционной схемы по закупке броневых машин пехоты. Житомирский бронетанковый завод через фирмы-прокладки принимал их за 205 тысяч долларов. Когда реальная цена – 20 тысяч долларов! Пашинский обиделся на журналистов: давил и словом, и судом.

"Фактически, мы получили весь арсенал: и угрозы юристов, которые пришли в редакцию, и потом Пашинский призвал рассматривать это на комитете журналистской этики, и, что это заведомо нарушение стандартов и другое", – сказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Читайте также: Какие права человека чаще всего нарушают в Украине: Госдеп США провел исследования

Однако перед тем как поставить законопроект на голосование, его должны рассмотреть все в том же комитете Пашинского.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики СНБО СБУ Законопроект Верховная Рада Интернет Цензура
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
сегодня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 19
Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
сегодня, 22:44 Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
79
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
сегодня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1475
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сегодня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 69
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук