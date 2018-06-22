Хотят ли в Украине ввести цензуру: подробности скандального законопроекта

Блокировать сайты, если они несут террористическую угрозу, без решения суда, а просто с разрешения следователя или СНБО. Такой законопроект появился 21 июня 2018 года в повестке дня Верховной рады.

Эксперты же говорят – это прямой путь к введению цензуры. Ведь террористическим можно будет назвать просто невыгодный властям сайт.

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Без решения суда блокировать информационные ресурсы. Такую идею продвигают трое депутатов из комитета национальной безопасности Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил. Законопроект пролежал в парламенте год. И вчера вдруг появился в повестке дня. Касается документ сайтов, которые несут террористическую угрозу. Чтобы забанить их, достаточно будет только разрешения прокурора, следователя или СНБО.



Последствия законопроекта

Его будут передавать Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации. А она – интернет-провайдерам, которые должны выполнить это решение. С помощью такого механизма ресурс можно будет заблокировать на 48 часов. Это попытка ввести цензуру, убеждена Ольга Червакова.

Единственная причина, почему этот законопроект появился в повестке дня – это попытки ввести цензуру в Украине, диктатуру в интернете и сворачивание гражданских свобод,

– прокомментировала нардеп от БПП Ольга Червакова.

Как будут определять, сайт несет террористическую угрозу или нет - неизвестно. Поэтому, вполне вероятно, так власти хотят бороться с "неудобными" онлайн-изданиями и журналистами. И первыми под угрозу попадают расследователи, убежден Сергей Лещенко.

Совершенно очевидно, что это делается с целью закрыть рот тем журналистам, которые не согласны с тем вот коррупционным договорняком, что существует в Украине. Это просто попытка всех, кто критикует власть, разоблачает коррупционные деяния, просто поставить в шеренгу и заставить петь хором благодарные песни,

– заверил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Перед голосованием законопроект должен рассмотреть профильный комитет. А это как раз комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, председателем которой является народнофронтовец Сергей Пашинский. То, что под угрозу попадают журналисты, Пашинский не отрицает. Но и законопроект трактует по-своему.

Я думаю, что не является секретом, что многие журналисты принимает от агентов ФСБ деньги и против нашего государства делают всевозможные информационные атаки. Разработан профессиональный закон, который даст возможность СБУ в рамках контрразведывательной деятельности, действительно, охотиться на это,

– заявил председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

Поэтому и не удивительно, что такой законопроект продвигают депутаты оборонного комитета. Журналисты "Нового Времени" выяснили, что Пашинский был конечным бенефициатом коррупционной схемы по закупке броневых машин пехоты. Житомирский бронетанковый завод через фирмы-прокладки принимал их за 205 тысяч долларов. Когда реальная цена – 20 тысяч долларов! Пашинский обиделся на журналистов: давил и словом, и судом.

"Фактически, мы получили весь арсенал: и угрозы юристов, которые пришли в редакцию, и потом Пашинский призвал рассматривать это на комитете журналистской этики, и, что это заведомо нарушение стандартов и другое", – сказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

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Однако перед тем как поставить законопроект на голосование, его должны рассмотреть все в том же комитете Пашинского.