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Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
Ольга Черненко

Хотят ли луганские предприниматели конца войны?

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Луганск сейчас
Луганск сейчас / Фото автора

Любые политические перемены, война и безвластие не только убивают и ведут к нищете, но и делают миллионерами тех, кто при прежней власти не стал бы ими.

Война как влажная среда для бактерий, в которой они живут и размножаются. Среди моих знакомых есть множество тех, кто работает привычно, как и до войны – врачами, учителями, медсестрами, потому что учился на эту специальность, умеет это и не понимает, как можно делать что-то еще.

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Есть, конечно, еще одна составляющая – наивная вера, что будет когда-то лучше, что нужно подождать и пережить и этот период.

Конечно, такие люди – прочный фундамент нашего сегодня и завтра. Они будут ходить пешком, не имея денег на проезд, они будут жаловаться на жизнь, есть кашу без масла, но работать, делать прививки и сетовать при пациентах, что им не платят, но все равно работать.

Я видела это и восхищалась этими людьми. Для меня загадка, на что жили наши участковые педиатр и медсестра, которые работали без света, воды, зарплаты, не уезжали никуда и были всегда приветливы с детьми, чтобы не происходило.

Но наряду с этими людьми есть и те, кто может смотреть шире на происходящее. Кто не ждет лучшей жизни, кто строит ее сам, кто управляет обстоятельствами, подстраивается под эту войну. Множество предприимчивых молодых людей открыли коммерческие центры, имея на руках пару компьютеров, роутеры и активные банковские карточки.

Простые схемы – положить за процент, снять за процент, пополнить через Интернет-банкинг. Мы все это умели до войны и не считали, что это может быть бизнесом. Но к ним идут – покупать ЖД-билеты, пополнять телефоны, гасить кредиты, снимать наличку, переводить или получать денежные переводы. Будто бы что это за бизнес? А крутятся миллионы. Всего-то и нужно – сноровка, пара девочек-кассиров, пара карточек – российская и украинская – и процесс пошел. Кто-то меняет валюту, кто-то снимает, но на эти 1- 5% разницы покупаются машины и квартиры тем, кто придумал эту схему.

Чуть сложнее – металл. Но ведь тот же принцип! Купи по 15 рублей за килограмм, продай по 25. И все! Нужна регистрация, площадь, наличка для старта и пара непьющих ребят. И это почти те же валютные операции, только на большей площади. А среди этого клондайка попадаются поистине редкие вещи – и ковка, и серебро (бывает и такое) и редкие инструменты в отличном состоянии.

А добавьте к этому общее обнищание, и народ начинает тащить решетки с окон, металлические двери, велосипеды, коляски, санки, кастрюли, лопаты, прицепы и все, что можно украсть, обрезать, поднять и донести. И кто-то делает на этом состоянии уже сейчас, под звуки выстрелов, под скепсис тех, кто все еще ждет перемени или лучшей жизни у себя на диване. И будьте уверены, именно эти амбициозные и молодые выйдут из этой войны героями – они вне политики, они работают на себя.

В одном коммерческом центре я видела, как местный военный снимал наличку с украинской банковской карточки. И на пункте приема металла видела наряд военных, выбиравший металл для навеса на их блок-пост. И все уживаются вместе, потому что это удобно, это хороший бизнес, это работает. И даже в этом есть черты стабильности сейчас. Хотят ли эти предприниматели конца войны? Вряд ли.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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