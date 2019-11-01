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      Хозяйственный суд Киева вынес решении относительно бренда "Корвалол Corvalolum"

      Новая тема 28 Читати новину українською

      Фармацевтическая компания "Фармак" отстояла в суде право на свою интеллектуальную собственность.

      Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска компании "Дарница", которая также претендовала на торговую марку "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Министерства экономического развития отказала ей в праве на обжалование признания знака "Корвалол" как хорошо известного.

      На сегодня это первое официальное подтверждение, что все же нет никаких оснований о признании недействительным решения Апелляционной палаты и "Корвалол Corvalolum" же есть был и будет хорошо известным обозначением. Это является примером объективного и детального судебного разбирательства,
      – отметил адвокат, представитель компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

      Сейчас же, "Корвалол" – одно из самых популярных в Украине лекарственных средств в своей группе. Его зарегистрировал АО "Фармак" еще в 1993 году, как правопреемник первого разработчика технологии получения этого препарата. Бренд признан хорошо известным, однако конкурент на рынке – фармацевтическая компания "Дарница" начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".

      "Фармак" продолжает защищать свои для обозначения и пытаться доказать в судах всех инстанций, что это обозначение является хорошо известным и это будет примером борьбы с недобросовестной конкуренцией, которая до сих пор есть в Украине,
      – добавил Дмитрий Таранчук.

      Полный текст решения Хозяйственного суда города будет составлен 11 ноября.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Лечение
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