Хозяйственный суд Киева вынес решении относительно бренда "Корвалол Corvalolum"

Фармацевтическая компания "Фармак" отстояла в суде право на свою интеллектуальную собственность.

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска компании "Дарница", которая также претендовала на торговую марку "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Министерства экономического развития отказала ей в праве на обжалование признания знака "Корвалол" как хорошо известного.

На сегодня это первое официальное подтверждение, что все же нет никаких оснований о признании недействительным решения Апелляционной палаты и "Корвалол Corvalolum" же есть был и будет хорошо известным обозначением. Это является примером объективного и детального судебного разбирательства,

– отметил адвокат, представитель компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

Сейчас же, "Корвалол" – одно из самых популярных в Украине лекарственных средств в своей группе. Его зарегистрировал АО "Фармак" еще в 1993 году, как правопреемник первого разработчика технологии получения этого препарата. Бренд признан хорошо известным, однако конкурент на рынке – фармацевтическая компания "Дарница" начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".

"Фармак" продолжает защищать свои для обозначения и пытаться доказать в судах всех инстанций, что это обозначение является хорошо известным и это будет примером борьбы с недобросовестной конкуренцией, которая до сих пор есть в Украине,

– добавил Дмитрий Таранчук.

Полный текст решения Хозяйственного суда города будет составлен 11 ноября.