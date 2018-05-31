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HP представила наушники с системой охлаждения Mindframe

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HP Mindframe
HP Mindframe / Фото из свободных источников

Компания HP представила в Пекине наушники Mindframe из геймерской линейки Omen. Главной особенностью новинки стали термоэлектричества, которые помогают гаджету остывать.

Об этом сообщает onliner.

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Пока отзывов об этих революционных наушниках немного. HP не сообщает ни даты релиза, ни предполагаемой цены наушников. Скорее всего, новинка поступит в продажу лишь во второй половине года. Стоит отметить, что разные журналисты, которые присутствовали на мероприятии, сообщают, что со своей задачей Omen Mindframe справляются.

HP Mindframe

Наушники HP Mindframe, которые имеют функцию охлаждения

HP сообщила, что не ожидает увидеть продукт-конкурент, потому что предварительно запатентовала технологию. Управлять функцией охлаждения можно будет через программное обеспечение на компьютере.

Mindframe сможет генерировать объемный звук 7.1, имеет RGB-подсветку, встроенный регулятор громкости и выключатель микрофона. К компьютеру наушники подсоединяются через USB Type A.

Теги: Техно Гаджеты HP
Источник: 24 Канал
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