Хранение горючего нужно лицензировать, только если речь идет об этой деятельности – глава ГРС

Постановление Кабинета Министров, которое обязывает предпринимателей получать лицензии на хранение топлива, уже вызвало волну критики у бизнеса.

Так, предприниматели, не имеющие никакого отношения к видам деятельности, связанным с переработкой и продажей топлива и, использующие топливо исключительно для своих производственных целей столкнулись с необходимостью получать лицензию на его хранение. Об этом сообщила Глава государственной регуляторной службы Ксенья Ляпина в эфире 24 канала.

По словам Ляпиной, лицензировать нефтебизнес необходимо, однако для корректного действия постановления из него необходимо исключить предпринимателей, не имеющих никакого отношения к данной сфере.

"Хранение горючего надо лицензировать, если речь идет о виде деятельности. Я еще раз скажу, нефтебаза – надо лицензировать? Безусловно, надо лицензировать. Там и акцизные риски, там и риски физические, опасность, которую она несет и так далее, и так далее. Надо? Надо. А там, где это небольшие объемы, которые не относятся к потенциально опасным видам деятельности, то их надо как раз оттуда и исключить. И они не несут никакой угрозы ни бюджетным поступлениям, ни то другим", – заявила Ляпина. По словам главы ГРС, ее служба обратится в новую Верховную Раду и новую налоговую службу с призывом избавить предпринимателей от некорректного понимания постановления.

"У нас такое разъяснение уже готово, мы готовы им поделиться, мы там юридически обоснуем, почему лицензирование должно быть исключительно в том случае, если это вид деятельности», – сообщила глава ГРС.