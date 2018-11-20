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      Христианский хип-хоп: группа Жадана "Линия Маннергейма" сыграет в Киеве

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      Группа отправляется в новый концертный тур по городам Украины
      Группа отправляется в новый концертный тур по городам Украины / 24 канал

      От поэтики псалмов до ритмики танцполов! Необычный харьковский музыкальный проект "Линия Маннергейма" киевляне услышат уже в эту пятницу, 23 ноября, в столичном клубе "Mezzanine".

      "Линия Маннергейма" – это совместный проект Сергея Жадана, Олега Каданова, Евгения Турчинова. Каданов известен участием в группе "Оркестр Че", а Турчинов с Жаданом вместе играют в коллективе "Жадан и собаки".

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      В ноябре "Линия Маннергейма" отправляется в новый концертный тур по городам Украины. Харьковчане будут презентовать новый сингл "Бои без правил", который записали летом этого года.

      Видеоклип опубликовали на официальном YouTube-канале группы 14 ноября. Он сделан на песню "Иисус из Назарета", которая вошла во второй студийный мини-альбом "Бои без правил".

      Линия Маннергейма – Иисус из Назарета: смотрите видеоклип

      Видео сделано в поддержку второго альбома "Бои без правил", которій появился в начале сентября и является образцом отечественного христианского хип-хопа. Съемки видео проходили в конце августа на территории Харькова.

      Кроме музыкантов группы, в клипе появляются актеры Михаил Озеров и Дмитрий Петров. Также впервые на экране появляется Мария Жадан. Артисты посвятили видеоролик всем погибшим в уличных перестрелках.

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      Свой стиль музыканты характеризуют как "христианский хип-хоп". В новых треках они продолжают говорить о главном – вере, стойкости и готовности отвечать за собственные слова и поступки.

      Что известно о группе "Линия Маннергейма"?Это экспериментальный музыкальный проект, созданный год назад харьковчанами Сергеем Жаданом, Олегом Кадановим ("Оркестр Че", "Мантры Керуака") и Евгением Турчиновым ("Собаки в Космосе", "Барабашоу"). Проект сочетает в себе атмосферное гитарное и электронное звучание и глубокое текстовое наполнение.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Анонс Музыка Сергей Жадан
      Источник: 24 канал
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