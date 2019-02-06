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      Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?

      191
      Корупція роз'їдає Україну зсередини
      Корупція роз'їдає Україну зсередини / Українські Новини

      Порохоботи нині в Facebook активно перепощують допис, в якому вчергове висміюють борців з корупцією. Мовляв, скільки можна про корупцію в Україні розказувати, де ви її взагалі бачили.

      Звісно, це примітивна маніпуляція – такими дописами намагаються нівелювати реальну проблему, що роз'їдає організм держави, наче рак. Борців з корупцією намагаються перетворити на таких собі напівбожевільних Дон Кіхотів.

      Роблять нині таке, адже чинній владі так і не вдалося подолати корупцію. Хоча Петро Порошенко особисто оголошував їй війну, бо вважав такою ж загрозою для України, як і проросійських бойовиків.

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      Не знаю, чи чув Порошенко вислів, що його приписують чи то Мак'явеллі, чи то Бісмарку, звучить він так: "Якщо не можеш перемогти натовп, очоль його". Напевно, чинний президент все ж таки знає цей вислів, адже саме за подібним рецептом він вів свою боротьбу з українською корупцією.

      Звісно, мої припущення ніким не підтверджені, вважайте їх моєю фантазією. Але те, що корупція вбиває нашу країну – доведений факт. Так само доведено, що якби не монополізм у цілих галузях вітчизняної економіки, який став можливим лише завдяки державницькій корупції, якби не відсутність верховенства права в Україні, через неї ж – ми б за п'ять років від Революції Гідності точно мали б іншу країну.

      Уявіть на хвилинку, якою була б Україна, якби на старті подолали корупцію, а "парєшать" за хабар стало б неможливим.

      Отже питання: чи витрачала б держава мільярди на ремонт доріг, які зникають разом зі снігом? Так відбувається, бо дорожникам вигідніше відкупитися від претензій за неякісну роботу давши хабар, аніж зробити все за стандартами. Чи були б в Україні всі стіни у дворах обписані рекламою наркотиків ? А незаконні салони гральних автоматів були у кожному з мікрорайонів, усі про них знали б, але нічого зробити не могли б? Такий хаос діється, через те, що наркоторговець дає хабар дільничному, а салони гральних автоматів, подейкують, є власністю деяких нинішніх правоохоронців. Чи було б так, що забудовник зводив свої багатоповерхівки посеред парків чи впритул до аварійних шкіл?

      Можу продовжувати наводити подібні приклади до безкінечності, але всі вони однакові в тому, що стали можливими в Україні лише завдяки неподоланій корупції, яка впливає на життя кожного з простих українців. Коли порохоботи нині кажуть, що корупції насправді немає, що вона вигадана антикорупціонерами для власного піару та грантоїдства – це відверта брехня. Абсолютно правильно казав Петро Порошенко, коли перший раз йшов президенти – корупція справді такий же страшний ворог для української держави, як і проросійські бойовики.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Коррупция Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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