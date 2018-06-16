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Хрупкая Джиджи Хадид перевоплотилась в боксера: неожиданные фото

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Джиджи Хадид
Джиджи Хадид

Известный "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид мастерски умеет перевоплощаться в необычные для себя образы. Звезда примеряет как элегантные наряды, так и дерзкие. Так, модель предстала в рекламе в образе боксера.

Джиджи Хадид – одна из самых известных моделей мира. Вместе с младшей сестрой Беллой манекенщица покорила подиумы и стала одним из "ангелов" Victoria's Secret. Однако на этом звезда не останавливается и принимает участие в стильных фотосессиях для глянца и в рекламе известных брендов.

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То, что модель может перевоплотиться в любой образ, даже не присущий ей, Джиджи Хадид продемонстрировала в рекламе Reebok. Фотограф Кэтрин Вессел создала серию снимков, в которых модель боксирует на настоящем ринге. Звезда в специальных брендовых рукавицах и черном спортивном костюме выглядела очень убедительно.

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

"Возвращение к Reebok от Кэтрин Вессел. Это только потому, что я люблю эти удары", – написала Джиджи Хадид.

Потное тело модели и собранные волосы выглядели довольно пикантно в кадре. Кроме этого, Джиджи Хадид предстала перед поклонниками почти без макияжа. Стилисты лишь подвели глаза манекенщицы, подчеркнув ее естественную красоту.

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Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

В рекламе на странице бренда Джиджи Хадид примерила другой образ. Звезда с волнистыми волосами игриво смотрела в камеру.

 

Допис, поширений Reebok (@reebok)

 

Теги: LifeStyle Джиджи Хадид Мода
Источник: 24 Канал
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