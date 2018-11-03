"Хрустальный эффект" за 10 тысяч долларов: какое платье наденет украинка на конкурс Мисс Мира

После громких скандалов с "Мисс Украина 2018" корону получила 19-летняя Леонила Гузь, которая уже скоро продемонстрирует роскошные наряды от украинских дизайнеров на одном из самых известных конкурсов красоты Мисс Мира, который проводится ежегодно, начиная с 1951 года.

В Киеве состоялась презентация одежды для конкурса Мисс Мира 2018, в которой победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2018" будет представлять нашу страну. Об этом сообщает Информатор.

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Главным на мероприятии стало вечернее платье "Хрустальный эффект или блеск бриллианта" ручной работы, которое создавали 500 часов из 30 метров ткани для юбки и 150 метров сетки из пайеток и глиттера для верха платья. Автором финального наряда стала украинский дизайнер Екатерина Лукашик. Стоимость такого платья – 10 тысяч долларов.



Леонила Гузь / Instagram



Леонила Гузь / Instagram

Кроме этого, на презентации представили национальную одежду для представительницы Украины – платье-вышиванку голубого цвета. Дополняет платье пояс с кистями и головной убор, который является современной интерпретацией традиционного праздничного украинского венка, созданный дизайнером Лесей Патокой.



Леонила Гузь в национальной одежде на Мисс Мира

Напомним, в Украине разразился скандал: победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2018" Веронику Дидусенко дисквалифицировали. Причиной для такого радикального решения стало сокрытие девушкой информации о ребенке. Согласно правилам национального этапа "Мисс Мира", конкурсанты не должны быть мамами на время проведения конкурса.

Ранее организаторы конкурса "Мисс Украина 2018" отреагировали на громкие заявления Вероники Дидусенко. Они назвали условия шоу не дискриминацией, ведь молодые мамы могут участвовать в другом конкурсе красоты – "Миссис Украина". Кроме этого, члены жюри осуществили переголосование и определились с именем девушки, получившей корону. Ею стала 19-летняя Леонила Гузь, которая по стечению обстоятельств жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко. В сети подозревают, что именно эта красавица обнародовала информацию о ребенке киевлянки.