HTC представила U12 Life смартфон с интересным дизайном и доступной ценой

Компания HTC представила упрощенную версию своего флагмана – смартфон U12 Life. Новинка получила необычный дизайн и приемлемую цену.

Об этом сообщает Androidpolice.com.

Смартфон изготовлен из пластика, однако получил приятный металлический отблеск. Большая часть тыльной стороны покрыта крохотными канавками, выгравированными лазером. Это выглядит интересно, а также смартфон крепче держится в руке.

Читайте также: Huawei представит самый массивный смартфон на рынке

Вместо топового процессора Snapdragon 845, новинку оснастили более бюджетным чипом Snapdragon 636. Доступные модификации с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти.



U12 Life получил оригинальный дизайн

Экран имеет диагональ 6 дюймов и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Основная камера получила два датчика с разрешением 16 и 5 Мп, а фронтальная – 13 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 3600 мАч.

Точной стоимости пока не называют. Вероятнее всего, что он будет стоить в Европе 330-350 евро (10 500 – 11 200 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно