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HTC представила U12 Life смартфон с интересным дизайном и доступной ценой

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HTC представила U12 Life: характеристики и цена
HTC представила U12 Life: характеристики и цена / androidpolice.com

Компания HTC представила упрощенную версию своего флагмана – смартфон U12 Life. Новинка получила необычный дизайн и приемлемую цену.

Об этом сообщает Androidpolice.com.

Смартфон изготовлен из пластика, однако получил приятный металлический отблеск. Большая часть тыльной стороны покрыта крохотными канавками, выгравированными лазером. Это выглядит интересно, а также смартфон крепче держится в руке.

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Вместо топового процессора Snapdragon 845, новинку оснастили более бюджетным чипом Snapdragon 636. Доступные модификации с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти.

HTC представила U12 Life
U12 Life получил оригинальный дизайн

Экран имеет диагональ 6 дюймов и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Основная камера получила два датчика с разрешением 16 и 5 Мп, а фронтальная – 13 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 3600 мАч.

Точной стоимости пока не называют. Вероятнее всего, что он будет стоить в Европе 330-350 евро (10 500 – 11 200 гривен).

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Теги: Смартфоны Техно HTC
Источник: 24 Канал
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