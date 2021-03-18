Президент США Джо Байдена назвав главу Кремля Володимира Путіна вбивцею і зауважив, що він заплатить за свої дії. Нарешті до відповіді очільнику Білого дому дозрів і сам Путін. Він переконаний - "хто обзивається – сам так називається".

Також російський президент каже, що бажає Байдену здоров'я. До теми Назвав Путіна вбивцею: Кремль вимагає від Байдена вибачень за "хамство" Дивіться відео: Новина доповнюється...