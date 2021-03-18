"Хто обзивається – так сам називається": Путін відповів Байдену
Президент США Джо Байдена назвав главу Кремля Володимира Путіна вбивцею і зауважив, що він заплатить за свої дії. Нарешті до відповіді очільнику Білого дому дозрів і сам Путін. Він переконаний - "хто обзивається – сам так називається".
Источник:24 канал
Також російський президент каже, що бажає Байдену здоров'я.
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