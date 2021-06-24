Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і міністр Арсен Аваков не підтримали накладення санкцій РНБО на українсько-російського олігарха Павла Фукса. Раніше Разумков не підтримував і санкції проти Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука

Спікер парламенту тепер не підтримав санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Хто такий Фукс і чому в нього проблеми в Америці, які можуть вплинути і на Авакова – читайте далі.

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Така модель поведінки Разумкова має пояснення – він давно відійшов від Володимира Зеленського і хоче збудувати свою кар'єру, фактично зрадивши програмні обіцянки президента. І замість покарання олігархів – Разумков швидше розраховує на їхню підтримку.

Стосунки Авакова та Фукса

А от історія стосунків між Аваковим і Фуксою набагато складніша та довша. Їх пов'язуює давня історія, про яку, я переконаний, більшість з вас ніколи не чули. Що ж, настав час ознайомитися і з сірою зоною в житті Авакова.

"З Павлом Фуксом я знайомий 25 років, ще з Харкова, коли він був просто звичайним хлопцем. Зараз зустрічаємося частіше, тому що він переїхав до Києва, раніше жив в Москві. Іноді дзвонить мені, ми зустрічаємося”, – проговорився Аваков у інтерв'ю в 2018 році.

Зараз, напевно, міністр шкодує про такі відвертощі.

Журналісти навіть фіксували, як машини Фукса заїжджали до Міністерства внутрішніх справ. Олігарх розповів тоді, що із міністром внутрішніх справ "зустрічається виключно в особистих справах, які не стосуються політики чи бізнесу".

Розподілені активи Януковича

Ще один цікавий момент. Подейкують, що в часи Петра Порошенка активи президента-втікача Віктора Януковича, які були оформлені на ексміністра енеергетики – втікача до Ізраїлю Едуарда Ставицького – начебто були розподілені між Фуксою і Аваковим.

Мовиться про пакет з 30 ліцензій на видобуток газу, оформлені на компанію "Голден Деррік".

Коли відувалося переоформлення частини цих ліцензій на фірми, які приписують Фуксу – а мовиться про 19 ліцензій "Голден Дерріка" – то вони були видані в один день – 22 серпня 2017 року на 20 років.

Санкції на компанії Фукса

В березні санкції на 19 цих компаній були накладені РНБО. Тоді їх називали компаніями Фукса, але було дуже цікаво спостерігати за поведінкою Авакова на РНБО. Як описує Дзеркало Тижня, "дуже обережно уточнюючі питання, покликані ідентифікувати бенефіціарів, ставив друг Павла Фукса, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков".

Кому, як не Арсену Борисовичу знати, як могли бути частково передані бізнес-активи в тісному колі,

– пише видання.

Неприродній інтерес Авакова має ще одне пояснення. Як я казав, загалом в Януковича, який оформив ліцензії через міністра Ставицького на компанію "Голден Деррік", було 30 ліцензій, з них 19 було начебто переоформлено на Фукса.

Річ у тім, що 11 ліцензій з 30, за виключенням 19 ліцензій Фукса, були оформлені начебто на пов'язані з Аваковим структури. Мовиться про ТОВ "Ангро інвест", при чому на ринку газовидобування про цю компанію знали тоді, в 2017 році, дуже мало.

"Економічна правда" тоді з'ясувала, що "Ангро інвест" засноване Романом Дружбіним. Він відомий як бізнес-партнер за ТОВ "Центральна нафтогазотранспортна компанія" Олександра Павлюченка — помічника народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвицького.

Водночас Котвіцький є найближчою довіреною особою глави МВС Арсена Авакова. Він же присутній на записах з кабінету заступника Авакова, коли там обговорювали аферу з рюкзаками для сина міністра.

5 тисяч наплічників для Національної гвардії, які закупило МВС у 2015 році. Скандал спричинила їхня вартість, яка була завищеною. Водночас якість не відповідала стандартам. Тоді держава зазнала збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Мовиться про



Коротко про рюкзаки Авакова / Інфографіка 24 каналу

Тому можлива спільна участь Авакова та Фукса в дерибані газового спадку Януковича-Ставицького не лише могла зробити їх спільниками в бізнесі, але фактично ввпливати на поведінку Авакова на РНБО. Це вже прямий конфлікт інтересів, що стало для Банкової додатковим приводом думати про адеватність такого міністра займаній посаді.

В історії стосунків Авакова і Фукса є ще один цікавий момент. В перші роки правління Порошенка з України було виведено 40 мільйонів доларів на Панаму. Робив це якраз депутат Ігор Котвицький – права рука Авакова.

Ці гроші вивводили шляхом переуступки боргу. Фірму "Крим Петролеум Компані" перереєстрували на офшор Kingston group s.a. (Панама). Нардеп Котвицький заявив, що це він винен панамському офшору 40 мільйонів доларів і вивів ці гроші на офшор.

Згодом виявилося, що директор фірми "Крим Петролеум Компані" – Дарія Надольна – також керує ТОВ "Австро-угорська Лізингова компанія" (раніше "Укррослізінг") бенефіціар якої – Фукс.

Тобто можна припустити, що Котвицький, який є правою рукою Авакова, допомагав Фуксу вивести гроші на Панаму.

Фукс – "рятівник" України

Сам Фукс після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса намагався подати себе рятівником.

Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клінці "Шаріте". Його тривалий час лікували, мер Харкова боровся з коронавірусом. Кернесу був 61 рік.

Фукс розповідав, що це він врятував Україну від створення Харківської народної республіки в 2014 році. Це начебето він гвалтував телефоном мера Харкова Кернеса і главу області Добкіна, щоб вони скасували з'їзд Януковича. Це він був посередником від Коломойського. Заодно назвав у цьому інтерв'ю Добкіна "дебілом", при чому зробив це все в ефірі каналу Медведчука.

Сенс такої поведінки зрозумілий. Описуючи події 2014 року, Фукс хоче закріпити за собою моральне право визначати, хто далі буде правити містом. І це точно не Добкін, а нинішній виконуючий обов'язки мера, секретар міської ради Ігор Терехов.

Подейкують, що Аваков і Фукс вдвох його контрлюють, розподіливши таким чином сфери впливу та намагаючись зробити Терехова заручником своїх інтересів після обрання мером. Це не входить в плани Банкової – вони би воліли самі його контролювати.

Серйозні американські проблеми

Однак якщо в Україні у Фукса все в шоколаді, то в Америці – серйозні проблеми.



Американський журналіст-розслідувач Скотт Стедман повідомляв декілька місяців тому, що прокурори Південного округу штату Нью-Йорк підбираються до зв'язків Руді Джуліані з українським олігархам.



Ось що Скотт Стедман написав в твіттері на цю тему: "Людина, безпосередньо знайома з ситуацією, повідомила мені, що слідчі в Нью-Йорку допитали принаймні одного свідка про роботу Руді Джуліані з українським олігархом Павлом Фуксом в рамках кримінального розслідування щодо особистого адвоката Трампа.



Титр 11:

ПРОКУРОРИ ПІВДЕННОГО ОКРУГУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК ПІДБИРАЮТЬСЯ

ДО ЗВ'ЯЗКІВ РУДІ ДЖУЛІАНІ З УКРАЇНСЬКИМ ОЛІГАРХОМ ФУКСОМ



Розслідування Джуліані не тільки має статус активного, але і посилюється, оскільки слідчі ставили докладні і суттєві питання про лобістські зусилля Джуліані і платежі, зроблені на його адресу з різних українських джерел, включаючи Фукса.



У слідчих Південного округу штату Нью-Йорк є копія контракту між Фуксом і фірмою Джуліані, датований 2017 роком. Робота була розширена на 2018 рік і сстосуввалася начебто реформування роботи служб безпеки в Харкові.



Титр 12:

ПИТАННЯ ФБР ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЧИ ЛОБІЮВАВ ДЖУЛІАНІ ІНТЕРЕСИ СВОЇХ

КЛІЄНТІВ, ЗОКРЕМА ФУКСА АБО МІСТА ХАРКОВА, В АДМІНІСТРАЦІЇ ТРАМПА



Питання ФБР полягає в тому, чи лобіював Джуліані інтереси своїх клієнтів, зокрема Фукса або міста Харкова, в адміністрації Трампа.

Так, вв кінці 2017 року зустріч між Джуліані і Фуксом організувала компанія TriGlobal Strategic Ventures. Її керівник Віталій Прус розповів спільнику Джуліані Льву Парнасу, який співпрацює зі слідством, а також самому Джуліані в 2019 році, що росіяни і українці отримали електронні листи Хантера Байдена, сина нинішнього президента США.



Титр 13:

Є ІНФОРМАЦІЯ, ЩО РОСІЯНИ І УКРАЇНЦІ ОТРИМАЛИ ЕЛЕКТРОННІ ЛИСТИ

ХАНТЕРА БАЙДЕНА, СИНА НИНІШНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА США



Ці листи Байдена-молодшого, де він постає в неприглядному вигляді розпустника, любителя наркотиків та повій були оприлюднені за декілька днів дло виборів президента США 2020 року як начебто вбивчий компромат. Щоправда, жодного впливу на результат виборів це не мало.



Сайт Forensic News повідомляв раніше, що в 2018 і 2019 роках Джуліані зустрічався з іншим членом ради директорів TriGlobal, який є кремлівським інсайдером. Пізніше CNN підтвердило, що слідчі Нью-Йорка розслідували дії Джуліані щодо електронних листів Байдена.



Титр 14:

ЛОБІЗМ ІНТЕРЕСІВ ХАРКОВА, ЯКИЙ НАЧЕБТО ВЧИНЯВ ДЖУЛІАНІ, МОЖЕ МАТИ

ШИРШИЙ КОНТЕКСТ, ТАКИЙ ЯК ТОРГІВЛЯ КОМПРОМАТОМ НА БАЙДЕНА



І, як стверджував журналіст-розслідувачів Скотт Стедман, прокурори Південного округу штату Нью-Йорк зібрали достатньо доказів для звинувачення адвоката Трампа Руді Джуліані за його незадекларовані контакти з україно-російським олігархом Павлом Фуксом. Але може так статися, що лобізм інтересів Харкова, який начебто вчиняв Джуліані, буде мати ширший контекст, такий, як торгівля компроматом на Байдена. Бо витоком цього компромату була саме людина, яка організувала зустріч Фукса і Джуліані.



Титр 15:

ФУКСА СТАВ НЕВ'ЇЗНИМ ДО США, КОЛИ ПОЧАВ НАЇЖДЖАТИ

НА АМЕРИКАНСЬКОГО ЛОБІСТА ЮРІЯ ВАНЕТІКА



ЦІкаво також, що цим проблеми Фукса в Америці не обмежуються. Він став нев”їзним до США, коли почав наїжджати на американського лобіста Юрія Ванетіка.

Історія бере свій початок в 2017 році, коли Ванетік мав дістати для Фукса VIP-квиток на інавгурацію Дональда Трампа, за який олігарх заплатив $ 200 000. Як це пише The New York Times, Фукс за вказівкою Ванетіка перерахував $ 200 000 фірмі, назва якої не в позові не вказується. Однак лобіст заявив, що не зміг дістати квитки, і Фуксу довелося спостерігати за інавгурацією Трампа в барі вашингтонського готелю.



Титр 16:

ВАНЕТІК НІБИТО МАВ ДІСТАТИ ДЛЯ ФУКСА VIP-КВИТОК НА ІНАВГУРАЦІЮ

ТРАМПА, АЛЕ НЕ ЗМІГ, А ПОТІМ ЗАЯВИВ, ЩО ШКОДУЄ ПРО КОНТАКТИ З ФУКСОМ



Бізнесмен також повідомив суду, що Ванетік пропонував йому додаткові послуги: за $ 20 000 він обіцяв організувати обід з сенаторами, а за плату в $ 350 000 - "більше шансів зустрітися з обраним президентом".



Згідно з твердженнями Фукса, він неодноразово вимагав свої гроші назад, але в підсумку почув від Ванетіка на свою адресу загрозу обмежити бізнесменові в'їзд в США. Пізніше Фуксу дійсно заборонили в'їжджати в Штати протягом п'яти років.



Титр 17:

ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ США ВКЛЮЧИВ У ЧОРНИЙ СПИСОК ТА АНУЛЮВАВ ВІЗУ

УКРАЇНСЬКОМУ СПІЛЬНИКОВІ ДЖУЛІАНІ І ДЕРКАЧА – АНДРІЮ ТЕЛІЖЕНКО



Тепер Фукс через судвимагає від лобіста повернення грошей і відшкодування моральної шкоди. Але і сам Ванетік тепер судитьься з Фуксом в Каліфорнії.

У коментарі американським журналістам лобіст Ванетік заперечив, що погрожував Фуксу. Також він висловив жаль, що контактував з "таким сумнівним і конфронтаційним людиною”. Видання зазначає, що іноземні громадяни не можуть купувати квитки на інавгурацію і пов'язані з нею заходи в США. Ця заборона введена спеціально, щоб обмежити вплив на американську політику. При цьому іноземці можуть відвідувати інавгурацію в якості гостей американських донорів. Так, наприклад, інавгурацію Трампа відвідали Сергій Льовочкін та Роман Насіров.



Титр 18:

ЯК КАЗАВ САМ ТЕЛІЖЕНКО В ІНТЕРВ'Ю КАНАДСЬКИМ ЖУРНАЛІСТАМ,

ВІН ПРАЦЮВАВ ОДНИМ З КОНСУЛЬТАНТІВ У ОЛІГАРХА ПАВЛА ФУКСА



Ще один показовий момент у відносинах США і Фукса. Держдепартамент США включив в чорний список і анулював візу українському спільникові Джуліані і Деркача Андрію Теліженко, а пізніше міністерство фінансів США поширило на Теліженка повний пакет фінансових санкцій, аналогічний тому, який був накладений на Андрія Деркача за роботу на Росію в ході виборів.



Він допомагав Джуліані збирати в Україні інформацію і просувати фейковий сценарій, щоб нашкодити Джо Байдену на виборах 2020 року. Як сказав сам Теліженко в інтервю канадським журналістам, він працюввав одинм з консультантів якраз у олігарха Фуксу.