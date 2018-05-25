Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?

Звичайно, довіра має і раціональну і ірраціональну складові.

Цілком не схильний ідеалізувати BBC (в частині оцінок війни в Україні зашкварів в їх повідомленнях не бракувало). Але Петра Олексійовича ідеалізувати просто не можу.

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І ось як хочете, але питання стоїть – вірити Петру Олексійовичу чи BBC?

І я розумію, що будуть такі, які оберуть Петра Олексійовича. Хто з переконань, хто з почуття обов'язку, хто з передчуття місячної зарплати.

Чому особисто я виберу BBC?

Автор матеріалу про оплату зустрічі Порошенка з Трампом в 2017 році – журналіст BBC Paul Wood. Навіть побіжний огляд його журналістської діяльності дозволяє зробити висновок про його кваліфікацію, навички, усвідомлення відповідальності за свою роботу.

Критики матеріалу ВВС фактично висловлюють лише одне зауваження – в матеріалі не названі імені джерел інформації.

Не названі. Але на них є посилання. І щонайменше на два джерела, які можуть підтвердити інформацію вцілому, а також на інші джерела, які можуть підтвердити інформацію частково, що дозволяє реконструювати події. Називати їх ВВС не зобов'язана. Уявіть собі, що буде з цими джерелами в українській владі, якщо ВВС оприлюднить імена? Думаю, що уявити можна.

А ось уявити, що ВВС оприлюднило такого роду звинувачення (а це не просто інформація, а звинувачення, оскільки щонайменше в діях одного фігуранта – адвоката Трампа Коена є дії, що можуть бути кваліфіковані, як кримінальний злочин), де втягнутими можуть бути двоє глав держав, не маючи підтверджень, і не знаючи джерел, – в це я не вірю. Грубі мільйони фунтів стерлінгів подібними виданнями витрачаються на юридичні служби, які оцінюють ризики отримати судовий позов від адміністрації президента України.

А ось Петра Олексійовича я вибрати не можу. Дуже вже подібний на нього чоловік, який описаний в публікації ВВС – амбіційний, марнославний, лукавий. Саме таким має бути президент, який готовий платити з-під поли за зустріч з іншим президентом. А амбіції про зустріч у нього були. І саме зустріч, переговори, а не фотографування. Розуміємо навіть чому – був у нього перед тим дуже смішний інцидент фотографування з Обамою. І, очевидно, дуже вже хотілось виглядати тріумфатором.

Тому особисто я готовий повірити, що матеріал ВВС правдивий.

Зрештою з'ясується все дуже легко. Без вірю-невірю Порошенку чи ВВС. Дуже швидко буде з'ясовано основоположний факт обговорюваної публікації – проплату адвокату Трампа. Якщо її не було, то ВВС і справді опублікувало неправду.

Але якщо така чи якась дуже подібна проплата існує, то....

То розпочнеться те, заради чого, можливо, публікація і виникла.

Хоча джерела інформації, як я уже зазначив, названі українські, не виключено, що витік стався зовсім іншому місці, зовсім в іншій державі. Припускаю, що наштовхнути журналіста "копати" цю тему могли ті, кому сам по собі Порошенко зовсім нецікавий.

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Ось, наприклад. спецпрокурор Мюллер підбирається до Трампа через його оточення. Йому ця публікація, цілком можливо, створить потрібні підстави для процесуальних дій проти пана Коена. Якщо Коен отримував гроші за подібні послуги, і не зареєструвався як лоббіст, то він порушив закони США. І ціна такого порушення – тюремне ув'язнення. А як ми бачимо, прокурор Мюллер достатньо майстерно укладає з підозрюваними угоди про імунітет в обмін на надання інформації. А те, що "рєшала" президента США адвокат Коен знає дуже багато про спіднє нинішнього господаря Білого дому – це вже не підлягає сумніву.

Тому у захисників Порошенка залишається лише одна тема - морально\неморально. Мовляв, навіть якщо платили, то це невисока ціна за "джевеліни", позицію США щодо Росії і загальне покращення атмосфери українсько-американських відносин.

І це правда.

Але, як завжди, є кілька "але".

По-перше, увесь справжній і вигаданий позитив українсько-американських відносин може бути легко зруйнований внаслідок статті в ВВС, і тепер на роки вперед з українцями в Вашингтоні зустрічатимуться хіба в присутності слідчих з ФБР.

По-друге, думати, що увесь позитив українсько-американських відносин останніх півтора роки є результатом проплати 400-600 тисяч доларів чи дій української дипломатії можуть хіба невиправні романтики вихованці школи політологічної думки вітчизняного МЗС.

Нечесно буде позбавляти наших дипломатів усіх лаврів – на американському напрямку робота ведеться найсерйозніше – але і поставки нам "джевелінів", і зміна тональності у діалозі США з Росією спричинені іншими чинниками. Але це тема для окремої розмови.

Я хочу сказати лише те, що кожен злочин в ім'я "вищих інтересів" може бути виправданий лише загальним благом. Порошенко свої дивіденди отримав – з Трампом зустрівся.

Чи отримаємо свої дивіденди у вигляді вирішення важливих суспільних проблем ми, громадяни України, і чи не вийде після публікації ВВС все з точністю до навпаки – це ми невдовзі побачимо.

Переможців не судять. Але Порошенко поки що не переможець.

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