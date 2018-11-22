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      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу

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      Пушилін VS Пасечник
      Пушилін VS Пасечник / Фото з відкритих джерел

      У середу, 21 листопада, стартували цікаві перегони між ватажками двох російських терористичних осередків. Змагання, треба зауважити, полягають у тому, хто довше залишиться живим, то ж запасайтеся попкорном.

      Після церемоній "інавгурації" обрані у Кремлі маріонетки почали "офіційно" виконувати свої "обов'язки", а фактично – приступили до посиленої роботи на своїх кураторів.

      Річ у тім, що найближчими роками, якщо Росії вдасться залишити війну замороженою, а також зберегти свою державність як таку, окупанти почнуть об'єднання "ДНР" та "ЛНР".

      У цьому є сенс, оскільки із самого початку війни "два братських народи Донбасу" виявилися роз'єднаними між собою лише через те, що два захоплених регіони поділили між собою різні спецслужби РФ. Курував обидва квазіутворення В'ячеслав Сурков. Наразі ж усі сфери впливу на окупованому Донбасі поділені інакше – той самий помічник Путіна відповідає за політичний сегмент "республік", а силовими питаннями займається віце-прем'єр РФ Дмитро Козак.

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      Гроші з розпилів діляться між керівництвом окупаційних військ, не зважаючи на те, яка банда де править. Але ж присутність розрізнених військ та розподіл на два армійських корпуси робить позиції військ окупантів слабшими. Крім того, немає ніякого сенсу в існуванні двох "республік" і з ідеологічної точки зору.

      Також важливим фактом є й те, що мінські домовленості так чи інакше підписували колишні представники "ДНР" та "ЛНР", а заснування "новоросіі", як об'єднаної структури, помножить все на нуль. Це лише закріпить заяви, поки що чинних ватажків-терористів, про вихід з "Мінська".

      Потенційно кращим виглядає й економіка обох квазіутворень у наслідок їх поєднання. Звісно, годувати такий Донбас не зможе навіть себе, але ж стягнути більше грошей кураторам вдастся. Щонайменше за рахунок зменшення кількості "чиновників" з головних "адміністрацій", адже при захопленні однією "державою інших" працювати залишиться лише один склад "влади", навіть якщо й у досить розширеному складі.

      Таким чином, відкритим залишається лише питання, хто саме з двох колаборантів переживе об'єднання. Пушилін, звісно, хоче сісти на трон й на Луганщині. Пасічник, думаю, теж не відмовиться "керувати" й на Донеччині. Але ж точно одне: другий з ватажків тут зайвий.

      Якщо ситуація зміниться та мова зайде про об'єднання, одного з головних терористів ліквідують. Це факт, то ж зараз як Пасічник, так і Пушилін почнуть доказувати своїм керівникам, які вони корисні. При цьому боротьба одного проти другого також невід'ємна. Само собою, брудна, адже ставки високі: йдеться про життя та смерть.

      Незабаром побачимо, хто кого.

      Читайте також: Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Минские договоренности Публикации Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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