Хто різко може змінити прогнилу українську систему охорони здоров'я? Ніхто!

Трансформація охорони здоров'я – це не перехід в один крок від системи Семашка до європейських стандартів медичної допомоги. Це поетапний план складних змін, закріплений в Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Зміни, передбачені цим Законом, ми розпочали втілювати трохи більше року тому.

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Згідно з цим планом:

1. У 2018 році розпочалася трансформація первинної медичної допомоги – закладів, де працюють терапевти, сімейні лікарі та педіатри. У багатьох розвинених країнах світу первинна меддопомога, а саме сімейні лікарі, вирішує більшість звернень пацієнтів.

До прикладу, в Британії з близько 90% усіх звернень пацієнтів допомагають сімейні лікарі. Це ефективно, бо допомагає запобігати багатьом хворобам до того, як вони потребуватимуть складного, дорогого і не завжди успішного лікування. Більше про те, чому ми почали трансформацію з первинної меддопомоги можна почитати тут.

2. У 2019 році триватиме підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік та стаціонарів.

3. З 1 січня 2020 року нові механізми фінансування запрацюють на всіх рівнях медичної допомоги – від первинної до стаціонарної.

Це не означає, що всі позитивні зміни ми зможемо побачити лише в 2020 році. Вони вже відбуваються та відчутні мільйонам громадян. Відповідно до того етапу, де відбулася трансформація.

За останні 2,5 роки вдалося досягти значних результатів:

– Кожен українець вперше отримав можливість вільно обирати сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. У державних або приватних медзакладах. 27,4 мільйони людей скористалися цією можливістю і долучилися до змін. 70% задоволені спеціалістом, якого обрали.

– 99% комунальних закладів первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Не за розмір приміщення, кількість ліжок або ж медперсоналу. Дохід залежить від обсягу роботи. Для багатьох лікарів, медсестер та медбратів первинки це відображається в зарплаті у понад 10, 15 і 20 тисяч гривень.

– Запрацювала НСЗУ Національна служба здоров'я України – нова інституція, яка є єдиним платником в новій системі охорони здоров'я. Замість складного та непрозорого процесу перерахування коштів з державних до місцевих бюджетів через механізм субвенції, НСЗУ укладає з медзакладами прямі прозорі договори. Всі дані щодо оплат всім медичним закладам публікуються онлайн на сайті НСЗУ. Тобто кожен, в будь-який момент, може подивитися зокрема скільки лікарі медзакладу мають договорів з пацієнтами та скільки коштів платників податків він отримував кожного місяця.

– Вперше в історії українці мають можливість отримувати медичну допомогу в приватних закладах за бюджетні кошти. Кожен п'ятий заклад первинної допомоги у реформі – приватний.

– Медичні заклади тепер можуть гнучко визначати заробітну плату для своїх працівників. Принципи нарахування зарплат закріплюються в колективних договорах. В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази.

– Запрацювала електронна система охорони здоров'я – через неї пацієнти укладають декларації з лікарями, а лікарні підписують договори з Національною службою здоров'я. Рівень комп'ютеризації закладів первинної ланки зріс з 3% до 97%. У найвіддаленіших селах лікарі укладають декларації з пацієнтами, користуючись комп'ютерами. І в них добре виходить. Можна почитати більше про те, що вже зроблено в eHealth:

– Все більше медзакладів пропонують записатися до лікаря онлайн, а не чекати невизначений час у черзі.

З 1 березня 2019 року в тестовому режимі запрацювала електронна медична картка;

З 1 квітня запрацював електронний рецепт на програму "Доступні ліки" й наразі вже виписано понад 850 тис. е-рецептів;

Окрім е-рецептів, в 2019 році планується запуск електронних направлень до спеціалістів та е-лікарняних.

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– Менше корупції = більше ліків. Залучення міжнародних організацій допомогло відбити в корупціонерів мільяйрди гривень, за які ми тепер закуповуємо додаткові ліки для пацієнтів та рятуємо більше життів. Всі вакцини, які мають проводитися за Національним календарем щеплень, є в наявності.

– У національній мережі надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом працює вже 41 кардіоцентр. Завдяки урядовій ініціативі вони продовжують відкриватися по всій країні. Всі пацієнти, які перебувають в найгострішій фазі інфаркту, отримують стентування безоплатно.

– Працює урядова програма "Доступні ліки", яка поліпшила доступ українців до лікування.

– Трансформація розпочалася і на рівні медичної освіти – http://bit.ly/2VYWHuT, http://moz.gov.ua/edki, http://bit.ly/2VXEk9u

– Цього року розпочнуться зміни у екстреній допомозі – http://bit.ly/2IPnNk7, http://bit.ly/2UUcheU

Це лише частина змін, які нам вдалося реалізувати в дуже стислі терміни. Все це стало можливим завдяки надзвичайній підтримці з боку громадян та медичної спільноти. Не все відбувається ідеально. І зміни прийшли не всюди. Чим більше ми просуваємося вперед, тим сильніше опирається стара система. Але охорона здоров'я змінюється й змінюється швидко.

Новий підхід до фінансування ("гроші йдуть за пацієнтом") продемонстрував свою ефективність на рівні допомоги, яку надають сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Вже з наступного року він почне працювати на всіх рівнях надання медичної допомоги. Найголовніше завдання – підготувати заклади спеціалізованої допомоги до переходу на нові принципи роботи, допомогти їм з реорганізацією та комп'ютеризацією. На цьому ми зосередимо зусилля в найближчі місяці.

Реальні зміни – складний процес, в якому час – головний ворог. Напади популістів та корупціонерів, постійні судові позови, політична турбулентність, інформаційні кампанії та потужна опозиція медичних феодалів – забирають багато енергії і зусиль, але не зупинять зміни час яких настав.

Автор: Уляна Супрун

Источник: Facebook

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