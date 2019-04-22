Хто різко може змінити прогнилу українську систему охорони здоров'я? Ніхто!
Вжух і вже немає радянських лікарень, черг, однаково низьких зарплат, корупції, професійної недбалості, кумівства, ігнорування власного здоров'я, страху кредитів та продажу майна заради оплати лікування та всього того, що десятиліттями характеризує українську систему охорони здоров'я. Хто може змінити це все й одразу? Ніхто.
Трансформація охорони здоров'я – це не перехід в один крок від системи Семашка до європейських стандартів медичної допомоги. Це поетапний план складних змін, закріплений в Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Зміни, передбачені цим Законом, ми розпочали втілювати трохи більше року тому.
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Згідно з цим планом:
1. У 2018 році розпочалася трансформація первинної медичної допомоги – закладів, де працюють терапевти, сімейні лікарі та педіатри. У багатьох розвинених країнах світу первинна меддопомога, а саме сімейні лікарі, вирішує більшість звернень пацієнтів.
До прикладу, в Британії з близько 90% усіх звернень пацієнтів допомагають сімейні лікарі. Це ефективно, бо допомагає запобігати багатьом хворобам до того, як вони потребуватимуть складного, дорогого і не завжди успішного лікування. Більше про те, чому ми почали трансформацію з первинної меддопомоги можна почитати тут.
2. У 2019 році триватиме підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік та стаціонарів.
3. З 1 січня 2020 року нові механізми фінансування запрацюють на всіх рівнях медичної допомоги – від первинної до стаціонарної.
Це не означає, що всі позитивні зміни ми зможемо побачити лише в 2020 році. Вони вже відбуваються та відчутні мільйонам громадян. Відповідно до того етапу, де відбулася трансформація.
За останні 2,5 роки вдалося досягти значних результатів:
– Кожен українець вперше отримав можливість вільно обирати сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. У державних або приватних медзакладах. 27,4 мільйони людей скористалися цією можливістю і долучилися до змін. 70% задоволені спеціалістом, якого обрали.
– 99% комунальних закладів первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Не за розмір приміщення, кількість ліжок або ж медперсоналу. Дохід залежить від обсягу роботи. Для багатьох лікарів, медсестер та медбратів первинки це відображається в зарплаті у понад 10, 15 і 20 тисяч гривень.
– Запрацювала НСЗУ Національна служба здоров'я України – нова інституція, яка є єдиним платником в новій системі охорони здоров'я. Замість складного та непрозорого процесу перерахування коштів з державних до місцевих бюджетів через механізм субвенції, НСЗУ укладає з медзакладами прямі прозорі договори. Всі дані щодо оплат всім медичним закладам публікуються онлайн на сайті НСЗУ. Тобто кожен, в будь-який момент, може подивитися зокрема скільки лікарі медзакладу мають договорів з пацієнтами та скільки коштів платників податків він отримував кожного місяця.
– Вперше в історії українці мають можливість отримувати медичну допомогу в приватних закладах за бюджетні кошти. Кожен п'ятий заклад первинної допомоги у реформі – приватний.
– Медичні заклади тепер можуть гнучко визначати заробітну плату для своїх працівників. Принципи нарахування зарплат закріплюються в колективних договорах. В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази.
– Запрацювала електронна система охорони здоров'я – через неї пацієнти укладають декларації з лікарями, а лікарні підписують договори з Національною службою здоров'я. Рівень комп'ютеризації закладів первинної ланки зріс з 3% до 97%. У найвіддаленіших селах лікарі укладають декларації з пацієнтами, користуючись комп'ютерами. І в них добре виходить. Можна почитати більше про те, що вже зроблено в eHealth:
– Все більше медзакладів пропонують записатися до лікаря онлайн, а не чекати невизначений час у черзі.
З 1 березня 2019 року в тестовому режимі запрацювала електронна медична картка;
З 1 квітня запрацював електронний рецепт на програму "Доступні ліки" й наразі вже виписано понад 850 тис. е-рецептів;
Окрім е-рецептів, в 2019 році планується запуск електронних направлень до спеціалістів та е-лікарняних.
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– Менше корупції = більше ліків. Залучення міжнародних організацій допомогло відбити в корупціонерів мільяйрди гривень, за які ми тепер закуповуємо додаткові ліки для пацієнтів та рятуємо більше життів. Всі вакцини, які мають проводитися за Національним календарем щеплень, є в наявності.
– У національній мережі надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом працює вже 41 кардіоцентр. Завдяки урядовій ініціативі вони продовжують відкриватися по всій країні. Всі пацієнти, які перебувають в найгострішій фазі інфаркту, отримують стентування безоплатно.
– Працює урядова програма "Доступні ліки", яка поліпшила доступ українців до лікування.
– Трансформація розпочалася і на рівні медичної освіти – http://bit.ly/2VYWHuT, http://moz.gov.ua/edki, http://bit.ly/2VXEk9u
– Цього року розпочнуться зміни у екстреній допомозі – http://bit.ly/2IPnNk7, http://bit.ly/2UUcheU
Це лише частина змін, які нам вдалося реалізувати в дуже стислі терміни. Все це стало можливим завдяки надзвичайній підтримці з боку громадян та медичної спільноти. Не все відбувається ідеально. І зміни прийшли не всюди. Чим більше ми просуваємося вперед, тим сильніше опирається стара система. Але охорона здоров'я змінюється й змінюється швидко.
Новий підхід до фінансування ("гроші йдуть за пацієнтом") продемонстрував свою ефективність на рівні допомоги, яку надають сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Вже з наступного року він почне працювати на всіх рівнях надання медичної допомоги. Найголовніше завдання – підготувати заклади спеціалізованої допомоги до переходу на нові принципи роботи, допомогти їм з реорганізацією та комп'ютеризацією. На цьому ми зосередимо зусилля в найближчі місяці.
Реальні зміни – складний процес, в якому час – головний ворог. Напади популістів та корупціонерів, постійні судові позови, політична турбулентність, інформаційні кампанії та потужна опозиція медичних феодалів – забирають багато енергії і зусиль, але не зупинять зміни час яких настав.
Автор: Уляна Супрун
Источник: Facebook
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