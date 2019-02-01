Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили

Наглядова рада "Суспільного" проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.

Ви може ніколи й не чули про Зураба Аласанію, хоча серед телевізійників він дуже відомий. Можливо, ви вже років 20, як не дивитеся "Перший національний" і не слухаєте "UA: Радіо Промінь" на частотах яких мовить нині "UA: Перший"... Проте відсторонення Аласанії, те як саме воно відбулося, і що це означатиме для нашої країни, варте того, щоб ви приділили дві хвилини своєї уваги. Хто такий Аласанія і чому Суспільне мовлення з мізерним серед глядачів рейтингом насправді є дуже важливим для нашого майбутнього у цій державі.

"UA: Перший" – це назва Національної суспільної телерадіокомпанії України – що увібрала в себе "Перший національний" телеканал, канал "Культура", українське радіо, "UA: Радіо Промінь" та радіо "Культура", тобто все те, що мало хто дивився і слухав. Адже там окрім щоденної програми поздоровлень з піснями на замовлення й дивитися не було що. 95-й квартал там не показували, але транслювали звітний концерт гуртків Жашківського будинку культури.

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В новинах же на "UA: Першому" та "UA: Радіо Промінь" звітували про регулярне збільшення в Україні врожайності зернових та надоїв великої рогатої худоби, про других заступників міністрів, які по районних адміністраціях їздили з суворими перевірками пожежної безпеки.

Усе змінилося після Революції Гідності. Тоді в українського суспільства виник запит на по-справжньому незалежні ЗМІ. Адже не секрет, що кожен з успішних вітчизняних телеканалів, який має гроші на зарплати професійним журналістам та на виробництво власних цікавих телепрограм – приватний. Тому власник так чи інакше здатен впливати на редакційну політику цього ЗМІ.

Щоб унеможливити вплив на журналістів, а глядачеві дати джерело незаангажованої інформації, було вирішено на хвилі пост-майданівських змін в країні створити Суспільне. Фінансуватися воно мало з державного бюджету, але бути при цьому від держави незалежним.

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Це дуже правильне рішення. З прицілом на майбутнє країни воно б дозволило створити в Україні альтернативу приватним телеканалам, через які їхні власники можуть насаджувати глядачам власну думку, маніпулюючи інформацією та влаштовуючи цілі інформаційні війни з метою очорнити конкурентів.

Створювати українське "Бі-Бі-Сі" взявся Зураб Аласанія – журналіст й медіа-менеджер, який до того працював у Харкові. Він почав розгрібати роздутий штат ще радянських за духом "Проміня" та "Перший національний", чиї вкриті мохом співробітники мріяли лише про те, щоб їх не чіпали й дали досидіти до пенсії. Узявся він розбиратися із застарілим обладнаннямі зі сто років неремонтованими приміщеннями київських та обласних телерадіокомпаній.

Почав оновлювати й те, що виходить в ефір: програму поздоровлень замінили на Майкла Щура з його програмою "#@)₴?$0" ("Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль"), де він висміює сучасний політичний істеблішмент. В ефірі Суспільного з'явилися програми журналістських розслідувань Дениса Бігуса "Наші Гроші", де викривалися оборудки, які взялася крутити вже постмайданівська влада.

І от чого не стало на "UA: Першому" – це замовних програм та новин, що славлять чинну владу, не стало прямих трансляцій за участі президента Порошенка – відмовлявся Зураб Асанія пускати таке в ефір. Бабуся у віддаленому українському селі (де немає і не було ніколи інших каналів окрім як "Першого національного"), тепер не могла дізнатися про здобутки Порошенка, не могла бачити як гарант Конституції з дня у день перерізає червоні стрічки й покращує життя в країні вже сьогодні.

Це нормально! І так мало б бути, з огляду на те, що суспільне мовлення не є провладним телеканалом, як це було до того. Утім, у чинної влади, яка вже не розрізняє власну і державну кишені, стався з цього приводу когнітивний дисонанс – як так, ми можновладці фінансуємо те суспільне мовлення, а воно відмовляється нас показувати потенційним виборцям! Непорядок!

Тому й урізали Суспільному державне фінансування. Рік-два так робили, а коли побачили, що попри все Аласанія не погоджується йти в них на поводу й відмовляється транслювати урочистості за участі Порошенка, його й відсторонили від керування, розірвавши з ним контракт. От така фігня, малята…

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