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Хто в Україні найрезонансніше пожартував 1 квітня: підбірка гумористичних хітів дня

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Найрезонансніші жарти 1 квітня в Україні
Найрезонансніші жарти 1 квітня в Україні / Колаж 24 Канал

Першого квітня в Україні, як і в усьому світі, відзначається День сміху, відомий також як День дурня. В цей день звичайною справою стають розіграші – всі намагаються пожартувати один над одним, у тому числі політики, соцмережі та засоби масової інформації. Ми зібрали найяскравіші розіграші та найбільш сумнівні новини сьогоднішнього дня.

Патрульні крокодили ДПСУ

Державна прикордонна служба України в День дурня оголосила, що під спостереженням вчених-зоологів початку експеримент, який дозволить їй використовувати в охороні кордону нільських крокодилів.

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Як наголошується в повідомленні на сайті ДПСУ, рептилії будуть "працювати" виключно на водній ділянці. Для початку їм довірять охорону прикордонних катерів та кораблів, що базуються в Одеській області.

Ідею альтернативного застосування рептилій у прикордонній службі нібито підтримали співробітники Одеського зоопарку. Вони ж, якщо вірити ДПСУ, надали морякам-прикордонникам перших "новобранців".

Космодром SpaceX у Черкасах

Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко у своєму Twitter повідомив, що очільник компанії SpaceX Ілон Маск не проти створення в Україні стартового комплексу для комерційних пусків ракети Falcon Heavy.

За його словами, роботи зі створення космодрому може бути розпочато вже восени, в Черкаській області на території однієї з ОТГ.

Зубко, Маск, Чекаси, SpaceX, Ілон Маск

"Нафтогаз" і "Газпром"

Головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав саркастичний допис у Facebook, в якому повністю "визнав" претензії російського "Газпрому" до української сторони.

За його словами, Стокгольмський арбітраж своїм рішенням на користь України "порушив баланс", і тепер "Нафтогаз" відмовляємося від 4,6 мільярда доларів компенсації. Крім того, Україна "відмовляється" від перегляду ціни за газ за контрактом з "Газпромом".

У подібній манері Вітренко прокоментував і деякі інші претензії до "Нафтогазу".

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Спокійні українські депутати та біткойни у трамваях

Канал "112 Україна" з нагоди свята випустив одразу кілька фейкових новин. Так, в одному із сюжетів повідомлялося, що Україна "увійшла до десятки найбільш спокійних парламентів світу". Відповідний рейтинг нібито був складено "британським виданням WU News за участю лондонського Інституту світової політології та конфліктології імені Генрі Джонатана Піма (Henry J. Pym)". Зазначимо, що доктор Генрі Джонатан Пім – персонаж коміксів Marvel, відомий також як Людина-мураха.

Новину підхопили кілька видань, незважаючи на те, що в ній міститься нагадування про День сміху. Ще одна новина стосувалася громадського транспорту Києва – в ньому нібито можна буде розплачуватися біткоїнами.

Обране з патрульної поліції

Співробітниця Київської патрульної поліції до 1 квітня опублікувала в мережі підбірку скріншотів з кумедними викликами, які надходили від громадян.

Серед цікавого – скарги на сусідів і агресивних кішок, сніговики у формі статевих органів, прохання забрати сина з корпоративу, допомогти з трупом голуба, розбитим градусником і низкою інших нестандартних ситуацій.

На українському острові збудують в’язницю для корупціонерів

У День сміху, 1 квітня, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов анонсував будівництво в'язниці для корупціонерів. За його словами, з’явитися така в’язниця має на острові Зміїний.

"Вчора провели фінальне обговорення проекту з керівництвом Міністерства юстиції і погодили його з урядом. Початок будівництва заплановано на травень-2018. Деталі – трохи згодом", – пожартував голова Одещини.

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Українські журналістки першими покаталися на Hyperloop

Газета "Магістраль" до Дня Сміху випустила жартівливий репортаж, як співробітниці видання першими випробували транспорт майбутнього – Hyperloop.

"На 8 Березня чоловіки редакції подарували нам подорож у Дубай, аби ми змогли трохи відпочити й набратися сил для подальших трудових звершень. Але, крім відпочинку на теплих пляжах, ми запланували й поїздку на новому виді транспорту", - йдеться у матеріалі.

У жарті зазначається, що завдання було складнішим, ніж вважалося: довелося довго вмовляти директора департаменту Гіперлупських перевезень далекого сполучення Аби Ді Зель.

Оригінал: УНІАН

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Одессы Hyperloop Биткойн SpaceX Публикации Новости Черкасс Газпром Нафтогаз Полиция Госпогранслужба 1 апреля
Источник: 24 Канал
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