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      Артем Овдиенко

      Хто веде популістів до влади?

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      Українці здивовані рейтингами кандидатів у президенти
      Українці здивовані рейтингами кандидатів у президенти / Фото з відкритих джерел

      Українці були буквально ошелешені вчорашніми результатами соцопитувань. Громадян здивовані, що в президентській гонці виявляється лідирує Володимир Зеленський.

      Яких тільки коментарів я не почув на свою адресу після учорашнього випуску "PROновини", коли оприлюднив ті сенсаційні рейтинги. Почув, що рейтинги – фальшиві, а я – продажний журналіст, почув, що Садовий за Зеленського, мовляв, і не дивно, що на 24 каналі оголошують фальшиві рейтинги, дурять бідний народ тощо.

      Досліджння групи
      Дослідження групи "Рейтинг"

      Любі друзі, а я тут до чого? Чи 24-й канал до чого? Адже не ми ті рейтинги складаємо, а соціологічні контори за науковою методою, що дозволяє відображати реальну ситуацію в суспільстві. І якщо ви особисто в опитуванні участь не брали, чи якщо рейтинги не співпадають з вашою особистою думкою, то це не привід обвинувачувати журналістів чи соціологів у продажності. Окрім вас, голосуватимуть ще мільйонів 25 українців, кожен з яких має свою думку, свої вподобання, свій життєвий досвід та рівень освіти, що може не співпадати з вашим. Комусь подобаються анекдоти про Чапаєва, комусь до вподоби тонкий англійський гумор, а комусь так званий "сортирний" – люди різні. Є навіть такі хто взагалі почуття гумору не мають.

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      Тому якщо у нас в країні, виявляється, переважають поціновувачі "тупих жартів Зеленського про хохлів" – це питання не до мене: таке в нас нині суспільство. Люди не хочуть собі президента, що запровадить вкрай болючі реформи на оздоровлення економіки, ні! Нинішнім українцям потрібен президент-голобородько, казковий персонаж, який розстріляє багатих, а відібрані в них гроші роздасть бідним.

      То ж якщо ви живите у своєму закритому від оточуючих світі, не вірите, що те соцопитування, де Зеленський в лідерах, може бути правдивим, і впевнені, що всі журналісти продажні – моя вам порада: вийдіть зі своєї зони комфорту. Просто в лоба запитайте, за кого голосуватиме таксист, що везе вас, чи мийник вашої машини, чи охоронець вашого офісу – й ви прозрієте!

      Натепер очевидно, що українці реально втомилися від старих облич в нашій політиці та мають величезний запит на популістів. Для українців президентські вибори – це вибори чарівника, який помахом магічної палички перетворить Україну хоча б на Гондурас, бо навіть у Гондурасі нині ситніше…

      Тут маю ще додати, що запит на популістів – це не особливість українського суспільства, подібні тенденції нині в усьому світі і навіть у розвинених країнах. Саме популізм привів до влади, до прикладу, Дональда Трампа. Втім, США – потужна держава, здатна витримати забаганки популіста в Білому Домі. А от в Україні такого запасу міцності точно немає, тому популіст на Банковій перетворить нашу країну на другу Венесуелу.

      Єдине, що ми з вами можемо з цим зробити – спробувати тих, не надто розумних, українців, які готові голосувати за популістів, переконати, що так робити не можна. Розказати їм, що той приємний вуху популізм й красиві обіцянки не доведуть країну до добра. А якщо популісти отримають реальну владу і почнуть впроваджувати у життя свої передвиборчі порожні обіцянки – як от здешевити газ у чотири рази – то ми долар по 28 будемо згадувати, як стабільну стабільність й золотий вік, що, на жаль, минув.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Публикации СМИ Передача власти
      Источник: 24 Канал
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